Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, Kayserispor galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Ev sahibi olduğumuz için kazanmayı isteyen taraf bizdik. 3 puan aldığımız için mutluyuz" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aureelio, sahaya kazanmak için çıktıklarını ve 3 puan aldıkları için mutlu oluklarını dile getirdi. Aurelio, "3 puan aldığımız için mutluyuz. Ev sahibi olduğumuz için kazanmayı isteyen taraf bizdik. Hafta boyunca iyi çalıştık. Galibiyet için oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Mehmet Aurelio, hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini belirterek Teknik Direktör Alex de Souza ile yaptıkları çalışmaların meyve vermeye başladığını söyledi.