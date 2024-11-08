Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından, “7-8 tane yüzde 100 pozisyonumuz var. Ne yazık ki hiçbirini değerlendiremedik. Futbolda ne yazık ki gol attığın zaman oyunun bir değeri oluyor, kıymeti oluyor” dedi.

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Çok ilginç bir maç oynadık. Skora bakıp herkes Ankaragücü 3-0 çok net kazandı diyecek ama ne yazık ki maç öyle değildi, beraberlikle bitirebileceğimiz bir maçtan 3 farkla mağlup ayrıldık. Ankaragücü’nde nelerin eksik, nelerin iyi olduğunu çok iyi biliyorduk. Zaten maçın da büyük bölümünü istediğimiz şekilde oynadık. Çok net pozisyonlara girdik. Ankaragücü hiç pozisyon kaçırmadı birincisi bu, bizim herhalde 7-8 tane yüzde 100 pozisyonumuz var. Ne yazık ki hiçbirini değerlendiremedik. Futbolda ne yazık ki gol attığın zaman oyunun bir değeri oluyor, kıymeti oluyor. Biz oyun olarak istediğimiz oyunu oynadık, çok da iyi oynadık, çok da pozisyona girdik ama son vuruşlardaki beceriksizliğimiz ve yetersizliğimiz ve Ertaç’ın kurtarışları ne yazık ki bugün mağlup olmamıza sebep oldu” diye konuştu.