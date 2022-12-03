DÜZCE(İHA) – Dünya Engelliler Günü’nde Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, özel gereksinimli birey Mehmet Ali Uzun’u ziyaret etti. Fanatik Beşiktaş taraftarı olan Mehmet Ali, Düzce Belediyesinin her zaman yanında olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

DÜZCE(İHA) – Dünya Engelliler Günü’nde Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, özel gereksinimli birey Mehmet Ali Uzun’u ziyaret etti. Fanatik Beşiktaş taraftarı olan Mehmet Ali, Düzce Belediyesinin her zaman yanında olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Özel gereksinimli bireylere karşı toplumsal alanda farkındalık oluşturmak adına tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Toplumun önemli bir kesimini oluşturan özel gereksinimli bireylerin her türlü istek ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ciddi adımlar atan Düzce Belediyesi son olarak fanatik Beşiktaş taraftarı olarak bilinen Mehmet Ali Uzun’u evinde ziyaret etti.

"Sevgi tüm engelleri kaldırır"

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri gerçekleşen ziyarette Özel Gereksinimli birey Mehmet Ali Uzun’a Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün selamı iletilerek çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Düzce Belediyesinin engelli bireylere yönelik hayatlarını kolaylaştıracak adımlar attığını ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uzun; "Böyle özel bir günde bizi ziyaret ettiğiniz için belediye başkanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz, en kısa sürede ben de sizleri ziyaret etmek istiyorum" dedi.

Her zaman yanlarındayız

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Elife Özerçetin, Düzce Belediyesinin bir gün değil her zaman özel gereksinimli bireylerin yanında olduğunu belirterek "Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü Düzce’de tüm kesimi kapsayacak çalışmalara imza atıyor. Biz de bu özel günde özel gereksinimli bireylerimizi ziyaret ederek başkanımızın selamlarını ve deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletmeye geldik. Ülkemizde ve Düzce’mizde nüfusun önemli bir kesimini oluşturan özel gereksinimli bireylerin kendi kendilerine yetecek şartların oluşturulması, yaşam kalitelerinin artırılması, sosyal imkanlardan gerektiği şekilde yararlanmaları temel önceliklerimizdendir" ifadelerini kullandı.