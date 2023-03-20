Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesinde İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konuşuldu.

İstiklal Marşının Kabulünün 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen panele konuşmacılılar Prof. Dr. Mahmut Abdullah Aslan, Doç. Dr. Hüsrev Akın ve Tarihçi Hacı Hasan İçli katıldı. Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi Kültürevindeki programında açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mahmut Abdullah Aslan, “Mehmet Akif Ersoy toplumun değerlerini taşıyan milletin içinden birisiydi. Kendisi hafızdı, baytardı. Milli kültüre bağlılığı sebebiyle kendisine Kur’an-ı Kerim tefsiri yazma gibi bir görev tevdi edilmişti. Sırât-ı Müstakîm ve Sebîlü’r-Reşad mecmualarında tefsir yazıları yazmıştı. Zamanının bilgin şahsiyetlerinden birisiydi. Onun parayla pulla işi olmadı. İstiklal Marşının yazımı ile ilgili olarak yapılan yarışmada aldığı 1’ncilik ödülü olan parayı da kabul etmedi” dedi.

Daha sonra söz alan tarihçi Hacı Hasan İçli ise konuşmasını Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı safahat üzerine yoğunlaştırdı. Çanakkale Zaferinin 108. Yıldönümü münasebetiyle Mehmet Akif Ersoy’un ‘Çanakkale Şehitlerine’ isimli şiirini okuyarak tahlil etti. Yedi ayrı kitaptan oluşan Safahat’ın bölümlerden örnekler verdi ve her bölümü teker teker ele aldı ve açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Hüsrev Akın ise konuşmasında, ‘Safahat’ta Gençlik’ konusu ve Mehmet Akif’in gençlere örnek genç olarak gösterdiği ‘Asım’ ismi üzerinde durdu.

Doç. Dr. Hüsrev Akın, “Mehmet Akif Ersoy şiirini toplumun hizmetine sunmuş bir şairdir. Şair hüviyetiyle, şair kimliği ile toplumun dertlerini ele almış harmanlamış bir terkip halinde topluma sunmuştur. Bunu yaparken realizm ve lirizmi birlikte kullanmıştır” ifadelerini kullandı.

Son olarak konuşan Prof. Dr. M. Abdullah Aslan ise, “Mehmet Akif yıllarca toplumun önünden çekilmiş, toplumdan uzak tutulmaya çalışılmıştır. Yıllardan sonra daha iyi anlaşılmaya hatırlanmaya başlanmıştır. Mehmet Akif yazılarında şiirlerinde bağımsızlık ve hürriyet üzerinde durmuştur. Çünkü bu kavramlar bizim şiarımızdır. Hocamız Efrasyap Gemalmaz anlatır. Sözlükten İstiklal marşında geçen bazı kelimelere bakar. Haç ve hilalden yola çıkar ve bu yoldan giderek İstiklal Marşındaki kelimeleri inceler. Nedir istiklal Marşında geçen o kelimeler? ‘Hilal, helal, Hakka tapan, iman, şehit, şüheda, Hüda, ilahi, namahrem, ezanlar, şehadet’ gibi kelimeleri ile inanç zirveya ulaşır. İstiklal marşında milli ve dini değerler zirveye ulaşır” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir panelistlere birer teşekkür belgesi verdi.