Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Konsey Başkanı oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın, Uluslararası Voleybol Federasyonu Konsey Başkanı seçildiği ifade edildi. Üstündağ, bu görevi 2024 ila 2028 yılları arası 4 yıl boyunca sürdürecek ve dünya voleyboluna liderlik edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın yanı sıra FIVB kurullarında yer alacak temsilciler şu şekilde:

Nilüfer Başak Shimonsky: Voleybol Konseyi Uzmanı

Orkun Özel: Finans Komisyonu Üyesi

Çiğdem Dilek: Hukuk Komisyonu Üyesi

Prof. Dr. Yusuf Erdem: Sağlık Komisyonu Üyesi

Oğuz Değirmenci: Kitlesel Katılım ve Kar Voleybolu Komisyonu Üyesi