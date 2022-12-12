Türkiye’nin ev sahipliğinde 14-18 Aralık tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası öncesi Burhan Felek Voleybol Salonu’nda basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye’nin ev sahipliğinde 14-18 Aralık tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası öncesi Burhan Felek Voleybol Salonu’nda basın toplantısı düzenlendi.

Son yıllarda uluslararası seviyede birçok önemli organizasyonu başarıyla düzenleyen Türkiye Voleybol Federasyonu, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 14-18 Aralık tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek şampiyonada Türkiye’yi; Eczacıbaşı Dynavit ve V. Bank temsil edecek. Organizasyon öncesi Burhan Felek Voleybol Salonu’nda bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacı ve federasyon yöneticileri katıldı.

Mehmet Akif Üstündağ: “Gönlümden geçen iki Türk takımının finale çıkması"

Türkiye’nin her geçen gün biraz daha voleybol ülkesi olduğunu dile getiren Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Türk Voleybolu her geçen gün nasıl ileriye dönük ivme kazandığını görmekteyiz. Gerek Ülke bazında gerekse kulüp düzeyinde voleybolu ne kadar iyi bir şekilde temsil ettiğimizi zaten görüyoruz. Ben bu alanda destek sağlayan tüm kurum ve kulüplere teşekkür ediyorum. Geçen sene Ankara’da gerçekleşen bu organizasyonu bu sene Antalya’da düzenleyeceğiz. Bu organizasyona 2 takım ile katılmamız da ülke olarak bize ayrı bir keyif vermekte. Biz ülke takımları ile bu turnuva genelinde V. Bank 4, Eczacıbaşı Dynavit 2 ve Fenerbahçe 1 kez olmak üzere toplamda 7 şampiyonluk yaşadık. Bu senede isteğimiz ve gönlümüzden geçen iki Türk takımının finale çıkmasıdır” dedi.

"Faruk Eczacıbaşı’na çok teşekkür ediyoruz"

Bu tarz turnuvaların organizasyon ayağının oldukça titiz ve zor bir süreç olduğunu söyleyen Mehmet Akif Üstündağ, “Antalya’da 14-18 Aralık tarihleri arasında yine iki Türk takımı ile ülkemiz temsil edilecek. Kupanın Türkiye’de kalmasını temenni ediyoruz. Kulüplerimizin, bu güne dek her alanda Türkiye’yi başarıyla temsil ettiğini görmekteyiz. Geçen yıl V. Bank ve Fenerbahçe ile bu organizasyonda yer almaştık. Bu yıl da Eczacıbaşı Dynavit ve V. Bank ile organizasyonda tüm iddiamız ile yer alacağız. Tüm açık gönüllülükle söylemek istiyorum ki, biz bu sene V. Bank’a yine bir teklif ile gittik ama kendileri bu seneki şampiyonanın organizasyon aşamasında yer almayacaklarını dile getirdiler. Bu konuda elini taşın altına koyan ve Türkiye Voleybol Federasyonu ile ortaklaşa hareket eden ve her konuda desteklerini esirgemeyen Eczacıbaşı Spor Kulübüne ve Başkan Faruk Eczacıbaşı’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Antalya’yı seçme sabebimiz salonlarımızın fikstür yoğunluğundan"

Bu sene turnuvanın neden Antalya’da gerçekleştiğine dair sorulan soruya da cevap veren TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Bu şampiyonayı gerçekleştirmemiz için en az 10 bin kapasiteli salona ihtiyacımız vardı ve diğer büyük salonlarımızın fikstürü ve yoğunluktan dolayı Antalya’da gerçekleştireceğiz. Antalya’nın bu mevsimde bizlere sağladığı hava şartları uygun ve salon kapasitesinin yeterliliği bizi Antalya Spor Salonu’na yönlendirdi. İyi ki de Antalya’ya karar vermişiz. Organizasyona sahip çıktılar ve şuan diye bilirim ki bir çok müsabakanın biletleri şimdiden tükendi diyebilirim” ifadelerini kullandı.

Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilmenin zor olduğunu kaydeden Üstündağ, “Bu organizasyonu gerçekleştirmek, Türkiye’ye getirmek ve bu tarz bir organizasyonu Türk halkına yakışır bir şekilde düzenleyebilmek için çabalarından ve katkılarından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Spor Bakanımız Dr. Muharrem Kasapoğlu ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ediyorum. Biz federasyon olarak Stadyum ve alt yapı olarak bir eksiklik çektik diyemeyiz ama demek istediğimiz şu ki; Türk Voleybolu gerek ülke gerekse kulüpler düzeyinde kendini aşmıştır ve artık bizler hali hazırdaki Voleybol salanlarına sığmıyoruz. Biz artık seyirci sayımız ile Futbol sahalarına talibiz” diye konuştu.

Faruk Eczacıbaşı: “Türk gençlerinin sporla ilgili olması bizim en büyük mutluluk sebebimiz”

Turnuvada yer almanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Eczacıbaşı Spor Kulübü Faruk Eczacıbaşı, “Hakikaten bu prestijli organizasyonuna üst üste 2 kez ev sahipliği yapabilmek oldukça önemli bir durum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu turnuvada en iyilerle başa baş mücadele edeceğiz. Biz bu turnuvayı takım olarak 2 kez kazandık. Bu sene düzenlenecek organizasyonda hedefimiz yine şampiyonluk olacak. En azından kupanın bir Türk takımının kazanması bizi mutlu edecek. Bizim için bu şampiyonluk çok önemli. Bu şampiyonun Türkiye’de düzenlenecek olması ve milyonlarca farklı ülke vatandaşının izlemesi hepimiz açısından olumlu bir durum. Biz binlerce kız öğrencimize kulüp olarak örnek teşkil ettiğimizi düşünüyoruz. Türkiye’deki 3 te 1 ine yakını Voleybola ilgili olduğunu görüyoruz. Bugün Türk halkı olarak oynanan müsabakalarla Dünya’nın en iyi voleybol maçlarını izleme şansımız oluyor. Türk gençlerinin sporla ilgili olması bizim en büyük mutluluk sebebimiz. Spor alanında başarılara ulaşmak için taşları üst üste büyük bir titizlikle koymak gerekiyor. Biz Bunun farkındayız ve yaklaşık 60 yıldır bu amaç doğrultusunda çaba sarf ediyoruz. Bu ve Bunun gibi organizasyonlar da başrol oynamanın ne denli önemli olduğunun farkındayız ve bu durumdan ötürü Türkiye Voleybol Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Eczacıbaşı Dynavit ve V. Bank, gruplardaki ilk maçları için 14 Aralık’ta sahaya çıkacak. Organizasyonda yarı finaller 17 Aralık’ta, üçüncülük ve final maçı ise 18 Aralık pazar günü oynanacak.