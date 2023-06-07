Rize’de düzenlenen Mehmet Akif Pirim U15 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda kazananlar madalyalarını aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Güreş Federasyonu ve Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mehmet Akif Pirim U15 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Rize Yeni Şehir Spor Salonu’nda 52 ilden gelen yaklaşık 680 sporcunun katılımıyla dün itibarıyla başlamıştı. Dün yapılan eleme müsabakalarının ardından bugün yapılan yarı finallerle adını finale yazdırdılar. Kıyasıya mücadelenin olduğu final müsabakalarında kazananlar altın gümüş ve bronz madalyalarını Rize Valisi Kemal Çeber, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve turnuvaya adı verilen Mehmet Akif Pirim’den aldı. Turnuva yarın yapılacak olan bronz madalya müsabakalarının ardından sona erecek.

“Bütün Türkiye Şampiyonalarına şampiyon ağabeylerimizin isimlerini verdik”

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu güreşte ismi öne çıkan kişilerin isimleri yaşatılması için turnuvalara isimler verildiğini ifade ederek, “Türk güreşinde çok büyük katkıları olan, hakkı ve emeği olan olimpiyat şampiyonlarını isimlerini tekrardan yaşatmak için, onları gençlerle buluşturmak için 2023 yılında başlayan bütün Türkiye şampiyonalarına şampiyon ağabeylerimizin isimlerini verdik. Rize olunca da akla kim gelir dersek de olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Pirim akla gelir dedik. Mehmet Akif Pirim ağabeyimizin ismini yaşatmak için, gençlere tekrardan hatırlatmak için kendisinin adını verdik. Biz istiyoruz ki bu değerlerin yaşarken değer verildiklerini anlasınlar” şeklinde konuştu.

“Güreşteki durumumuz ne olduğunu soranlardan birisiyim”

Güreş sporunu yakından takip ettiğini belirten Rize Valisi Kemal Çeber, “Bende klasik bir Türk vatandaşı gibi güreşi çok yakından takip eden, yakından izleyen ve her Avrupa Şampiyonası’nı, Dünya Şampiyonası’nı ve olimpiyatlarda takip ederim. Birkaç gün kaçırsam da herkes gibi güreşte ne yaptık. Güreşteki durumumuz ne olduğunu soranlardan birisiyim. Bize soruyu sorduranda bizim geçmişimizdir, örfümüzdür, adetimizdir, inançlarımızdır, bu toprağın özünü bu sporda kendisini bulmuş olmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Bence insanlara yaşarken değer verilmesi lazım”

Açılış konuşmasında gençlere seslenen Mehmet Akif Pirim ise, “Bence insanlara yaşarken değer verilmesi lazım öldükten sonra ne kadar anlamlı onu bilemiyorum. Ben spora başlarken küçük bir ilçemiz olan Pazar’da şimdiki ismiyle Ortayol köyü olan küçük bir köyde dünyaya geldim. Hedeflerim vardı, inancım vardı. Genç kardeşlerimiz lütfen hayal kurun, inanın, çalışın, güvenin. Başarı fedakarlıkla oluyor. Bence en güzel günleriniz en güzel zamanlarınız sporun zor şartlarında geçecek ama bittiği vakit şampiyon olduğunuz zaman iyi ki yapmışım diyeceksiniz. Ben bunu yaşadım ve yaşadığım için mutluyum” diye konuştu.