20 yaşındaki futbolcu, 4 gol birden atarak gol krallığında da iddialı olduğunu gösterdi.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lider Esen Makina Erciyesspor’da Mehmet Akif Gürkan, Özvatan Gençlikspor maçında attığı 4 golle ön plana çıktı. Başarılı futbolcu, takımının 7-0 kazandığı maçta 11, 24, 60 ve 70. dakikalarda attığı 4 golle adından söz ettirdi.

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