İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon Ersoy, Kurtuluş Savaşının dünya tarihine geçen ender zaferlerden olduğunu kaydederek, dedesinin de bu duygular ile İstiklal Marşı’nın yazarak Türk milletini hediye ettiğini ifade etti.

İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon Ersoy, Kurtuluş Savaşının dünya tarihine geçen ender zaferlerden olduğunu kaydederek, dedesinin de bu duygular ile İstiklal Marşı’nın yazarak Türk milletini hediye ettiğini ifade etti.

14. Şuhut Zafer Yolu Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Büyük Taarruz konulu söyleşi programı yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Söyleşinin onur konuğu Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon Ersoy oldu. Gerçekleşen söyleşi programına Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Yasin Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşen söyleşi programında konuşan Ersoy, aile üyelerinden dedesi ve Kurtuluş Savaşına dair anlatılanları paylaştı. Kurtuluş Savaşının sadece Türk tarihinde değil aynı zamanda dünya tarihine de geçen ender zaferlerden birisi olduğunu kaydederek, zaferin ne denli zor şartlarda kazanıldığını belirtti. Özellikle gençliğinde cumhuriyet ve kazanımlarına daha fazla sahip çıkması gerektiğini ifade eden Ersoy, dedesinin hatırlarını da yaşatmak için uğraş verdiklerini dile getirdi.

Söyleşi programı Ersoy ve diğer modaratörlerin katılımcıların sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.