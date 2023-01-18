Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen “Doğumunun 150. Yıl Dönümünde Mehmed Akif Sempozyumu” kapsamında ilçede görev yapan öğretmenler ile öğrenciler Ankara’yı ziyaret etti. Programda Akif’in ayak bastığı yerler görüldü.

Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen “Doğumunun 150. Yıl Dönümünde Mehmed Akif Sempozyumu” kapsamında ilçede görev yapan öğretmenler ile öğrenciler Ankara’yı ziyaret etti. Programda Akif’in ayak bastığı yerler görüldü.

Bağımsızlık mücadelesinin sembol ismi, İstiklal Marşı’nın yazarı, milli şair Mehmed Akif Ersoy’u doğumunun 150. yılında sempozyumla anan Esenler Belediyesi, bu kapsamda ilçedeki öğrenci ve öğretmenler için Ankara ziyareti düzenledi. Düzenlenen program, Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınan sabah namazıyla başladı. Ardından Mehmet Akif Ersoy’un Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’da ikamet ettiği ve İstiklâl Marşı başta olmak üzere çok sayıda şiirini yazdığı Taceddin Dergâhı ziyaret edildi. Türkiye Yazarlar Birliği’nde ise D. Mehmet Doğan ile söyleşi gerçekleştiren öğrenci ve öğretmenler Kurtuluş Savaşı Müzesi (Birinci Meclis) ile Cumhuriyet Müzesi’nde (İkinci Meclis) tarihi bir yolculuğa çıktı.

Verimli bir ziyaret oldu

Proje koordinatörü Halil İbrahim Aygül, “Ankara’da güzel bir program gerçekleştirdik. Milli şairimiz Mehmet Akif’in doğum yıl dönümü münasebetiyle ilçemizdeki okullarda oturumlar düzenledik. Çok verimli oldu. Bildirileri kitaplaştıracağız. Bu programı, Ankara ziyareti ile taçlandırmak istedik. Öğrenciler, Akif’in İstiklal Marşımızı yazdığı ve yaşamını sürdürdüğü evi görme fırsatı yakaladı. Kurtuluş Savaşı yıllarında en çetin mücadelelerin verildiği meclisleri ziyaret ettiler. Buraları yerinde görmeleri, meseleyi özümsemeleri açısından da çok anlamlı oldu” ifadelerini kullandı.

Oruç Reis Anadolu İmam Hatip Lisesinden Enes Şahin ise “Ankara’ya ilk defa geliyorum. Tarihi genel kültürümüze katkı sağlayacak pek çok yer ziyaret ettik. Hatıra fotoğrafları çekildik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.