İstiklal Marşı’nı Ankara Altındağ’da kaleme alan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un adının yaşatılacağı kütüphane çok yakında Karapürçek’te hizmete girecek.

"Her mahalleye bir kütüphane" sloganıyla yola çıkan Altındağ Belediyesi, Altındağ’a yeni kütüphaneler kazandırmaya devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Karapürçek Mahallesi’nde atıl durumda olan semt hali kütüphaneye dönüştürülüyor. Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un adının verileceği kütüphane, çok yakında kapılarını açacak. Kütüphane Karapürçek Mahallesi sakinleri, özellikle de gençler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

“50 bin aktif okurumuz var”

Aktif üye sayısı 50 bine yaklaşan mahalle kütüphanelerine gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Başkan Balcı, “Kütüphanelerimizin aktif üye sayısı 50 bine ulaştı. Bu da demek oluyor ki Altındağ’da 50 bin aktif okurumuz var. Bu gerçekten çok mutluluk verici. Her yaştan Altındağlı vatandaşımız kütüphanelere büyük ilgi gösteriyor. Bu da bizi yeni kütüphaneler yapmak için motive ediyor. Altındağ’a daha fazla kütüphane kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.