Pursaklar Belediyesi Dede Torun Evleri üyeleri, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u ölüm yıldönümünde Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’da kaldığı Taceddin Dergahı’nda andı.

Pursaklar Belediyesi Dede Torun Evleri üyeleri, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u ölüm yıldönümünde Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’da kaldığı Taceddin Dergahı’nda andı.

Pursaklar Belediyesi, günün büyük bir bölümünü Dede Torun Evlerinde geçiren yaşlı vatandaşları İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümünde Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’da ikamet ettiği Taceddin Dergahı Müzesi’ne götürdü. Ünlü şair, vefatının 86. yıl dönümünde örnek hayatının anlatıldığı ve eserlerinin yer aldığı Taceddin Dergahı’nda dualarla anrldı.

Vatan sevgisini en derinlerinde yaşayan, istiklal mücadelesine büyük katkı sağlayan Mehmet Akif Ersoy’u Pursaklar’ın dedelerinin Taceddin Dergahı’nda dualarla andığını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Taceddin Dergahı gezisi ile Pursaklar’ımızın değerli büyükleri, vefatının 86. yıl dönümünde İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatına yakından tanıklık etti. İstiklal şairimizin kaleme aldığı mektupları ve şiirleri inceleyen büyüklerimiz, Mehmet Akif Ersoy’u dualarla andı. Bu vesile ile ülkemizin bağımsızlığı yolculuğunda kaleme aldığı İstiklal Marşı ile vatan sevgisini tüm benliği ile yaşayan İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum’’ dedi.