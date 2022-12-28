Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 86. ölüm yıldönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 86. ölüm yıldönümü dolayısıyla program düzenlendi.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından üniversitenin kuruluşunun 30. yılı etkinlikleri doğrultusunda Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 86. yılı dolayısıyla düzenlenen Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü akademik personellerinden Arş. Gör. Oğuzhan Pamukçu’nun yönlendirici ve Doç. Dr. Muhittin Turan’ın konuşmacı olduğu "Mehmet Âkif Ersoy’un Eserlerinden Maârife Edebî Bir Bakış" adlı söyleşi programına İTBF Dekanı Prof. Dr. Melih Geniş, dekan yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emre Satıcı, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Program sonunda İTBF Dekanı Prof. Dr. Melih Geniş teşekkür belgelerini takdim etti.