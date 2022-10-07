Nevşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan 590. Sokak’ta altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan 590. Sokak’ta altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı.

Şehir merkezinde özel halk otobüsü güzergahlarının tamamını sıcak asfalt konforu ile buluşturmayı hedefleyen Nevşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir sokağı daha sıcak asfalt konforu ile buluşturacak. Bu çerçevede Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Taşlıbel Mezarlığı girişindeki Mezarlıklar Müdürlüğü binası yanından başlayarak 590. Sokak’ta yol söküm çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri iş makineleri yardımı ile daha önce parke taşla kaplı yolda söküm çalışmalarını tamamladıktan sonra altyapı yenileme çalışmalarına başlayacak.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarının ardından ise sıcak asfalt serimine geçilecek.