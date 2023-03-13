Gölcük Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında sahnelenen Mehmet Akif Ersoy oratoryosu, izleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı.

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıl dönümünde Gölcük Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında öğrenciler tarafından sahnelenen oratoryo ile anıldı. Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Gölcük Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programda, salonu dolduran izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.

Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında düzenlenen anma törenine Kocaeli Vali Yardımcısı Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, STK’lar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Mehmet Akif Ersoy tarafından İstiklal Marşı’nın yazılma sürecini anlatan video gösterimi ile devam etti. Törende Mehmet Akif’in hayatını ve İstiklal Marşı’nın yazılması sırasında yaşananları canlandıran öğrencilerin performansı ise izleyenleri duygulandırdı. Oratoryonun sonunda sahneye Türk devletlerinin bayrakları ile çıkan öğrenciler salondan büyük alkış aldı.

Törende, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü çerçevesinde düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.