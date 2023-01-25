Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçenin birçok noktasında faaliyetlerini sürdüren ekipler, son olarak Armutalan Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde çalışmalara başladı.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçenin birçok noktasında faaliyetlerini sürdüren ekipler, son olarak Armutalan Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde çalışmalara başladı.

Marmaris Belediyesi; ilçede yol yapım, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürerek şehrin çehresini değiştirmeye ve prestijli caddeler kazandırmaya devam ediyor. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde faaliyetlerini sürdüren Belediye, son olarak Armutalan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde üstyapı ve yol yapım çalışmasına başladı.

Özellikle turizm sezonunda da yoğun olarak kullanılan toplam 4 bin metrekarelik alanda, 230 metre uzunluğundaki güzergahta Fen İşleri Müdürlüğünce çıkılan ihale çerçevesinde başlayan çalışmada ilk olarak çalışma noktasında kalan ağaçlar Park ve Bahçeler ekibi tarafından kökünden alınmak yöntemiyle Belediye serasına nakledildi. Ağaçların güvenli bir yere taşınmasının ardından çalışmalar başladı.

Çalışma çerçevesinde cep otoparkları, görme engelli vatandaşların şehrin içerisinde güvenle hareket etmelerini sağlayacak hissedilebilir yüzey uygulamalı kaldırım çalışmaları ve rampaları, yağmur suyu tahliye hatları ve ızgaraların yapımı gerçekleştirilecek. Vasfını yitirmiş ve yenilenmesi gereken yollar arasında olan caddenin; mahallenin ihtiyacı olan daha kullanışlı, yağmur suyu drenajı çözümlenmiş ve yenilenmiş olarak turizm sezonu öncesi halkın kullanımına açılması hedefleniyor.

"Hizmet üretmeye devam edeceğiz"

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris’in sıkıntılı olan her noktasına neşter vuracağız, girilmedik cadde ve sokak bırakmayacağız demiştik. Gerek ilçe merkezi gerekse kırsalda bu çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Marmaris’i daha modern hale getirmek ve de vatandaşlarımızın daha kaliteli bir yaşam sürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Bölge halkının talepleri çerçevesinde halı saha, çok amaçlı salon, pazar yeri gibi çalışmalara da devam ettiklerini söyleyen Oktay, "Halkımız için hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.