Kırşehir Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 88. yılı anısına belgesel hazırladı.

’Adın Adımız, İstikal Andımız’ mottosuyla çekilen belgeselde, okuldan mezun olan öğrenciler duygu ve düşüncelerini aktardı. Belgesel, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, eserleri ve bağımsızlık mücadelesine olan katkılarını ele alırken genç nesillerin milli değerleri daha iyi anlaması amacıyla hazırlandı.

Projede yer alan öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy’un fikirlerinin günümüz gençliğine ışık tutarak şiirlerinin güncelliğini koruduğunu aktardı. Okul yönetimi, okulda yapılan bu tür etkinliklerin Mehmet Akif Ersoy’u anmakla birlikte gençlerde; vatan sevgisi ve milli mücadele ruhuyla yetişmesine katkı sunduğunu belirtti.