Milli Şair Mehmed Âkif Esoy, Balıkesir’e gelişinin 105’nci yılında “Âkif’in Balıkesir Günleri ve Balıkesirli Dostları” adlı panelle anıldı.

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Osmanlı Mirası Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Salonunda gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Panelin açılış konulmasını Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Şahin yaptı. Moderatörlüğünü Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serap Sunay’ın yaptığı panele, Mehmed Âkif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ruyan Soydan, Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürü Ramazan Minder, Araştırmacı Yazar Tahsin Yıldırım konuşmacı olarak katıldı. Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un yaşamının, eserlerinin ve Balıkesir’e gelişinin yanı sıra İstiklal Marşı’nın tarihçesinin de ele alındığı etkinliğe öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu panelistlere teşekkür ederek plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.

Panele, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Şahin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Kara, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Göktaş, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkan, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ziya İlhan, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selvihan Kılıç Ateş, Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.