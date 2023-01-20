Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan ve mesleki eğitimler veren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi’ne (MEGEM) yoğun ilgi devam ediyor. BEBKA’nın katkılarıyla gerçekleşecek olan 31’inci dönem kurslarına 370 kişi başvuruda bulunurken, seçme sınavında başarılı olan 119 kişi ücretsiz eğitim almaya hak kazandı. Kursu tamamlayanlar, sanayide işe başlayacak.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan ve mesleki eğitimler veren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi’ne (MEGEM) yoğun ilgi devam ediyor. BEBKA’nın katkılarıyla gerçekleşecek olan 31’inci dönem kurslarına 370 kişi başvuruda bulunurken, seçme sınavında başarılı olan 119 kişi ücretsiz eğitim almaya hak kazandı. Kursu tamamlayanlar, sanayide işe başlayacak.

Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) tarafından kurulan, Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM), meslek ve iş sahibi olmak isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. “İstihdam Garantili Meslek Eğitim Kursları” çerçevesinde gerçekleşecek olan 31’inci dönem kursuna 370 kişi başvuruda bulunurken, 2 gün süren seçme sınavlarında başarılı olan 119 kişi ücretsiz eğitim almaya hak kazandı. Kursiyerlere ücretsiz olarak “CNC Tezgâh Operatörlüğü”, “Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Operatörlüğü” ve “Kaynak Teknolojileri” ve “Makine Bakım” eğitimi verilecek olup, eğitimler sabah ve öğle olmak üzere 2 ayrı grup halinde yapılacak.

Cumhuriyetimizin 100. yılında 400’ün üzerinde kişi eğitilecek

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 13 yıldır Eskişehir sanayisine kalifiye eleman yetiştiren MEGEM’in Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılında da daha fazla nitelik personel yetiştirmeye devam edeceğini ileterek, "MEGEM, 13 yıldır sanayicilerimizin hizmetinde, sanayimizin kanayan yarası olan kalifiye personel eksikliğine önemli ölçüde merhem olmakta. Merkezimizde eğitim gören gençlerimizin kurs bitiminde çok iyi ücretlerle Eskişehir’in gözde sanayi kuruluşlarında hemen iş bulduklarını görmek bizi çok memnun ediyor. Her kurs döneminde MEGEM’e olan ilginin artarak sürmesi, bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. 30. dönemde olduğu gibi bu dönemde kapasitemizde ciddi bir artış söz konusu. Cumhuriyetimizin 100. yılındaki ilk kurs döneminde 119 gencimizi eğiterek, sanayimize kazandıracak olmanın şimdiden mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl planlamalarımıza göre 400’ün üzerinde kişiyi MEGEM’de meslek sahibi yapıp, sanayimizde iş sahibi yapacağız. Tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Sanayinin iş gücünü MEGEM karşılıyor

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya’da, 31’inci dönemde 119 kursiyerin eğitim görerek istihdama kazandırılacağını ifade ederek, “CNC tezgâh operatörlüğü, kalite kontrol ve boyutsal ölçüm operatörlüğü ve kaynak teknolojileri ile makine bakım alanında eğitim veren merkezimizin 31. dönem kursuna 370 kişi başvuruda bulundu. 2 gün süren sınav ve mülakatlarda başarı elde eden kursiyerlerden 119’u MEGEM’de ücretsiz kurs almayı hak kazandı. Kursiyerlerimizin 40’ı CNC tezgâh operatörlüğü, 23’ü kalite kontrol ve boyutsal ölçüm operatörlüğü, 24’ü makine bakım bölümü ve 32 kişi de kaynak teknolojileri alanında ücretsiz eğitim görecekler. 2,5 ay sürecek olan kursumuzda eğitim alacak olan tüm kursiyerlerimize şimdiden başarılar diliyorum. 3 ay sonra her birinin bir mesleği ve işi olacak. MEGEM, tüm gücüyle Eskişehir sanayisine kalifiye işgücü yetiştirmeye devam edecek. Ayrıca sürdürdüğümüz sosyal sorumluluk projelerimiz çerçevesinde de dezavantajlı gruplardan vatandaşlarımızı MEGEM’de meslek sahibi yapıp hayata kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz. 2023 yılı içinde bu konuda da önemli sayıda insanı meslek sahibi yapacağız” diye konuştu.

Özkaya, eğitimlerin 23 Ocak Pazartesi günü başlayacağını, devam zorunluluğu olan ve 2,5 aylık süre sonunda, eğitimleri başarıyla bitiren kursiyerlere sertifika vereceklerini ve kurs sonunda sanayi kuruluşlarında işe yerleştirildiklerini ifade etti.