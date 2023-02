Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü iştiraki Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM) ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile denetimli serbestlik yükümlüler meslek sahibi yapılacak.

MEGEM ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında yapılan protokolle denetimli serbestlik yükümlülerine eğitim verilerek, meslek sahibi yapılacak. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli tarafından imzalanan protokol töreninde Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yunus Abdullah Tokgöz, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Öztaylan, MEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya yer aldı. Yapılan protokolle denetimli serbestlik yükümlülerine MEGEM tarafından CNC tezgâh operatörlüğü, makine bakım, kaynak operatörlüğü ve kalite kontrol operatörlüğü eğitimleri verilerek, topluma kazandırılacak.

“Hayata kattığımız her can bizim için ve toplum için bir kazançtır”

Protokol imza töreninde konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 13 yıldır Eskişehir sanayisine hizmet veren MEGEM’in verdiği eğitim ve hizmetler, işe yerleştirmedeki büyük başarısı ve alanında uzman eğitmen kadrosu ile Eskişehir’in ve ülkemizin örnek bir kurum olduğunu söyledi. Başkan Küpeli bu tür protokollerle hayata kazandırılan her canın kendileri ve toplum için bir kazanç olduğunu söyleyerek, “Eskişehir OSB olarak, denetimli serbestlik yükümlülerinin sosyalleşmelerini teşvik etmek hedefiyle ilerledik. Toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak ve istihdama yönelik üretken-verimli bir birey olmalarını sağlamak adına Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile anlamlı bir protokole imza attık. Yapılan bu protokolle denetimli serbestlik yükümlüleri verdiği eğitimler ve işe yerleştirme oranındaki başarısından dolayı örnek kurum olan iştirakimiz MEGEM’de CNC tezgâh operatörlüğü, makine bakım, kaynak operatörlüğü ve kalite kontrol operatörlüğü alanlarında eğitimler alacaklar. Aldıkları bu eğitimlerle vatandaşlarımız sanayimize ve topluma kazandırılmış olacaklar. Hayata kattığımız her can bizim için ve toplum için bir kazançtır. Kurumum adına böylesine anlamlı bir projeye destek vermekten son derece mutluyuz. İnşallah ilerleyen dönemde Başsavcılığımızla birlikte yeni ve önemli projelere imza atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Eskişehir OSB ile örnek bir protokol yaptık”

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan denetimli serbestlik yükümlülerinin bir meslek sahibi olmamaları ya da mesleki yeterliliklerinin bulunmayışı onları toplumda dezavantajlı konuma düşürdüğünü, sosyal ve ekonomik hayata uyumda güçlüklerle karşılaştıklarını ileterek, hedeflerini daha çok insanı bu tür iş birliği projeleriyle meslek sahibi yapmak, sanayiye ve hayata kazandırmak olduğunu aktardı. Başsavcı Yeldan iş birliği için Eskişehir OSB ve MEGEM’e teşekkür ederek, “Yükümlülerin toplumsal hayata uyum noktasında karşılaştıkları sorunları en aza indirmek amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz ile örnek bir protokole imza attık. Yaptığımız bu protokol denetimli serbestlik yükümlülerinin yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirilecek, kanunlara nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumları kolaylaştırılacak. En önemlisi de MEGEM’de alacakları bu değerli eğitimlerle bir meslek sahibi olacaklar. Eskişehir OSB’ye, Sayın Başkanımız Nadir Küpeli’ye protokol için teşekkür ederim. Toplumsal fayda açısından son derece önemli bulduğum, ülkemiz de örnek oluşturacak bu iş birliğinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İlerleyen dönemde daha geniş çaplı işlere birlikte imza atacağımıza inanıyorum” dedi. Başsavcı Yeldan son olarak, denetimli serbestlik görev alanına giren konuların toplumun ortak sorunları olduğunu ve tüm kurumların koordineli bir şekilde bu alana katkı sağlamasının hizmetlerin verimliliğini artıracağını söyledi.

İmza töreninin ardından MEGEM ziyaret edilerek, yapılan çalışmalar ve kurslar hakkında bilgiler verildi.