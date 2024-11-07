Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi’nde (MEGEM) kursiyerlere etkili iletişim yöntemleri, iş arama kanalları, öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri konularında eğitim verildi.

İŞKUR, düzenledikleri eğitimler ile kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, işsizlik ödeneği alanlar gibi özel politika gerektiren gruplarda yer alan kişilere iş ve meslek danışmanlığı hizmeti yoluyla iş arama motivasyonu ve yöntem desteği vermeye devam ediyor. Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi bünyesinde eğitim alan kursiyerlere yönelik etkili iletişim yöntemleri, iş arama kanalları, öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri konularında eğitim düzenlendi. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.