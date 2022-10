Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan ve mesleki eğitimler veren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi’ne (MEGEM) yoğun ilgi devam ediyor. BEBKA’nın katkılarıyla gerçekleşecek olan 30. dönem kurslarına 360 kişi başvuruda bulunurken, seçme sınavında başarılı olan 138 kişi ücretsiz eğitim almaya hak kazandı.

Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla EOSB tarafından kurulan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün “Genç İstihdamı” odaklı çalışmaları çerçevesinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından da desteklenen MEGEM, meslek sahibi olmak isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. “İstihdam Garantili Meslek Eğitim Kursları” çerçevesinde gerçekleşecek olan 30’uncu dönem kursuna 360 kişi başvuruda bulunurken, perşembe günü yapılan seçme sınavlarını başarıyla tamamlayan 138 kişi ücretsiz eğitim almaya hak kazandı. “CNC Tezgâh Operatörlüğü”, “Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Operatörlüğü” ve “Kaynak Teknolojileri” eğitimleri verilen merkezde yeni dönemle birlikte “Makine Bakım” eğitimi de verilecek olup, eğitimler sabah ve öğle olmak üzere 2 ayrı grup halinde yapılacak.

MEGEM 11 yıldır misyonunu başarıyla sürdürüyor

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, sanayideki kalifiye eleman boşluğunu doldurma noktasında önemli bir misyon üstlendiklerini aktararak, MEGEM’in 11 yıldır bu görevi başarıyla sürdürerek Eskişehir sanayisine yeni kalifiye işgücü kazandırdığını ve binlerce genci iş sahibi yaptığını söyledi. Başkan Küpeli, her kurs dönemi olduğu gibi yeni dönem kurslarına da yoğun bir ilgilinin olduğunu belirterek, “11 yılda MEGEM olarak bin 340 gencimizi eğiterek iş yaşamına kazandırdık ve meslek sahibi yaptık. Her bir kursiyerimizin birer altın bileziği olmasını sağladık. MEGEM mezunlarının kurs bitiminde çok iyi ücretlerle Eskişehir’in gözde sanayi kuruluşlarında hemen iş bulduklarını görmek bizi çok memnun ediyor. Her kurs döneminde MEGEM’e ilginin artarak sürmesi, bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. Bu dönem kurs sayımızda ve kapasitemizde artışa gittik. Alınan kursiyer sayısında ciddi bir artış yaşandı. BEBKA’nın katkılarıyla bu yıl dördüncüsünü açacağımız 30’uncu dönem kursuna 138 gencimiz alındı. Tüm kursiyerlere şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

“30’uncu dönemde kurs sayısı dörde yükseldi”

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya, yeni dönemde kurs sayısını dörde çıkardıklarını belirterek, “MEGEM olarak, sanayimiz için var gücümüzle yeni dönemde de çalışmaya devam ediyoruz. Bu yeni dönemde birtakım yenilikler de yapmak kararı aldık. Sanayimizden gelen yoğun iş gücü talebine cevap verebilmek için kurs sayımızı arttırdık. Bu dönem CNC tezgâh operatörlüğü, kalite kontrol ve boyutsal ölçüm operatörlüğü ve kaynak teknolojileri bölümlerine makine bakım bölümünü de ekleyerek kurs sayısını 3’ten 4’e çıkarttık. Eğitimlerimiz ise sabah ve öğle olmak üzere 2 ayrı grup halinde yapılacak” diye konuştu.

“138 kursiyer eğitim almayı hak kazandı”

138 kursiyerin eğitim görerek istihdama kazandırılacağını ifade eden Özkaya, “CNC tezgâh operatörlüğü, kalite kontrol ve boyutsal ölçüm operatörlüğü ve kaynak teknolojileri ve bu dönem ilk olarak makine bakım alanında eğitim veren merkezimizin 30’uncu dönem kursuna 360 kişi başvuruda bulundu. Sınav ve mülakatta başarı elde eden kursiyerlerden 138’i kurs almayı hak kazandı. Kursiyerlerimizin 45’i CNC tezgâh operatörlüğü, 40’ı kalite kontrol ve boyutsal ölçüm operatörlüğü, 23’ü makine bakım bölümü ve 30’u kişide kaynak teknolojileri alanında eğitim görecekler. BEBKA’nın desteğiyle 2,5 ay sürecek olan kursumuzda eğitim alacak olan tüm kursiyerlerimize şimdiden başarılar diliyorum. 3 ay sonra her birinin bir mesleği ve işi olacak. MEGEM tüm gücüyle Eskişehir sanayisine kalifiye işgücü yetiştiriyor. Önümüzdeki günlerde MEGEM bünyesinde yeni kurs alanları açmaya devam edeceğiz ve bazı yeni projelerimizi daha hayata geçirerek, sanayimize olan katkımızı arttıracağız” şeklinde konuştu.

Özkaya, eğitimlerin 17 Ekim Pazartesi günü başlayacağını, 2,5 aylık sürede 400 saat sürecek olan eğitimleri başarıyla bitiren kursiyerlere sertifika vereceklerini ve kurs sonunda işe yerleştirildiklerini de belirtti.