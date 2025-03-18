Kahramanmaraş’ta Megapoint Hastanesi’nde 70 yaşındaki prostat kanseri hasta, başarılı bir ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Kentte yeni hizmete giren Megapoint Hastanesi, başarılı bir ürolojik onkoloji ameliyatına ev sahipliği yaptı. 70 yaşındaki Ömer Dinler, hastanede yapılan rutin kontroller sırasında prostat değerinin yüksek çıkması üzerine ileri tetkiklere yönlendirildi.Hastaya yapılan prostat biyopsisi sonucunda erken evre prostat kanseri tanısı konuldu. Bunun üzerine hasta, başarılı bir ameliyat ile tamamen sağlığına kavuştu.

Hastane Başhekimi ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Erkan Efe, "Hastamızda erken evre prostat kanseri teşhis ettik ve kanseri tamamen ortadan kaldırmak amacıyla radikal prostatektomi ameliyatı önerdik. Hastamızın onayıyla operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Şu an kanserli doku kalmadı ve hastamız tamamen kür sağlamış durumda" dedi.

Prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Efe, "45 yaşından sonra erkeklerin düzenli prostat kontrollerini aksatmaması gerekiyor. PSA değerlerinde yükseklik tespit edilen hastalara biyopsi de öneriyoruz. Erken teşhisin tamamen iyileşme şansı sunuyor. Megapoint Hastanesi’nde böbrek, prostat, mesane ve testis kanserleri gibi birçok ürolojik kanser türünün cerrahi tedavisinin başarılı bir şekilde uygulanıyor" diye konuştu.

Hasta Ömer Dinler ise "Hocama çok teşekkür ederim Allah razı olsun beni sağlığıma kavuşturdu. İlgi ve alakaları çok güzel. böyle bir ilgi alaka görmedim çok sağ olsunlar" dedi.