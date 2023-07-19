Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin yeni nesil eğitim projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA) çerçevesinde eğitim alan Youtube Akademi öğrencilerine yönelik geleneksel medya ziyaretleri düzenleniyor.

Meram Belediyesi’nin çocuk ve gençlere yönelik olarak hayata geçirdiği MEGA projesi çerçevesinde eğitimler devam ediyor. Özellikle dijital çağda yetişen yeni neslin farklılaşan eğitim beklentilerine cevap vermek amacıyla kurulmuş olan MEGA’da YouTube Akademi öğrencilerine yönelik medyayı tanıma gezisi gerçekleştirdi.

“Sosyal medya ile geleneksel medyanın farklılıklarını gözlemlediler”

Geleneksel medyanın işleyişi başta olmak üzere çeşitli teknolojik aygıtları tanıma, ayrıca sosyal medya ile geleneksel medyanın farklılıklarının daha iyi kavranabilmesini amaçlayan gezi çerçevesinde, alanında uzman kişiler tarafından öğrencilere yönelik medyanın çerçevesi ve işleyişi hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Bu çerçevede kamera, mikrofon, ses sistemi, seslendirme, reji, yapım, kurgu gibi kavramları daha kolay bir şekilde gözlemleyen öğrenciler, iletişim müzesi gezisinde basın tarihinde zaman yolculuğuna çıktı. Eğitimlerin kendileri için oldukça faydalı geçtiğini belirten öğrenciler kendilerine imkan sunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a teşekkür etti.

“Sosyal medyanın doğru ve etkin kullanımı çok kıymetli”

Başkan Mustafa Kavuş, sosyal medyanın 21’nci yüzyıl gerçekliği içerisinde kişilerin hayatlarının birer parçası olduğunu söyledi. Bu açıdan Youtube Akademi öğrencilerine yönelik medya işleyiş mantığını anlatmanın en etkileyici yolunun geleneksel medyadan geçtiğini belirten Başkan Mustafa Kavuş, sosyal medyanın zaman ve mekandan bağımsız olarak herkesin çok daha kolay ulaşabileceği bir yer olduğunu kaydetti. Tüm bunların yanında Meram Belediyesi olarak çocukların gelişimlerini sürekli olarak olumlu yönde destekleyeceklerini aktaran Başkan Kavuş, “Sosyal medyanın doğru ve etkin kullanımı çok kıymetli. Çocuklarımız, gençlerimiz bizlerin geleceği. Onların gelişimine katkıda bulunmak için çalıştık ve gelecekte de çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.