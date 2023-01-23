Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin yeni nesil eğitim projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA) yeni dönem kayıtları başladı.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin yeni nesil eğitim projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA) yeni dönem kayıtları başladı.

Meram Belediyesinin, ilçe genelinde 75 bin öğrenciye dokunan yeni nesil eğitim projesi MEGA’da yeni dönem için kayıtlar başladı. Meram Belediyesi Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek eğitimlerde, dil, robotik kodlama, cebir, astronomi uzay ve havacılık, mimari ve sanat, diksiyon, müzik, bilim ve fen atölyelerinde dersler verilecek. Bu eğitimlerin yanı sıra Konya’nın ilk E-Spor Merkezi, YouTube Akademi ve Dijital Oyun Tasarım Atölyesi için de yeni dönem kayıtları start aldı. Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, bu alanlarda eğitim almak isteyen 8 ile 29 yaş aralığında tüm gençlerin, 27 Ocak Cuma gününe kadar meramgelisim.com internet adresi üzerinden kayıt için başvuruda bulunmaları gerektiği ifade edildi.

“Meram gençliği bu eğitimlerle bir değil bir kaç adım öne geçiyor”

Kendi geleceğine yatırım yapmak isteyen tüm gençleri, Meram Gelişim Akademisi’nin bu eğitimlerine katılmaya davet eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Meram gençliğinin, kendi yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri, onlara yeni ufuklar kazanmaları, dünyayı ve gelişen teknolojileri yakından takip etmeleri ya da ilgi duydukları alanlarda derinleşmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz atölyelerimiz de yeni dönemimiz hayırlı olsun. Meram Belediyesi olarak bizim, geleceğimizi güçlü temeller üzerine inşa etmek gibi bir derdimiz, bir düşüncemiz ve bir davamız var. MEGA, bu düşüncemizin ve kaygımızın bir eseridir. İşte bu düşüncemizin bir yansıması olan bu eğitimler de geleceğimizin emanetçisi evlatlarımız için önemli bir kapı oldu. MEGA eğitimlerine katılan tüm gençlerimiz, hayata yaşıtlarından bir değil bir kaç adım önde başlayacaklar. Bu nedenle gençlerimizin, kendilerini geliştirip yeni projeler üretebilmelerinin önünü açacak bu eğitimleri en iyi şekilde değerlendireceklerinden şüphem yok. Yeni dönemin Meram gençliğine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.