Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, Meram Gelişim Akademisi (MEGA) projesi çerçevesinde gerçekleştirdiği KOP Doğa Okulu ve Berlika Parkı Trafik Eğitimleri başladı.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, Meram Gelişim Akademisi (MEGA) projesi çerçevesinde gerçekleştirdiği KOP Doğa Okulu ve Berlika Parkı Trafik Eğitimleri başladı.

Meram Belediyesinin, ödüllü eğitim projesi MEGA çerçevesinde gerçekleştirdiği KOP Doğa Okulu ve Berlika Parkı Trafik Eğitimleri başladı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ilk eğitim günü heyecanı yaşayan çocuklara eğitimlerinde eşlik edip tavsiyelerde bulundular. Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca’nın da eşlik ettiği ziyaretlerde, Başkan Kavuş ve İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit’in ilk durakları Meram Belediyesi Berlika Trafik Eğitim Parkı oldu. Burada çocukların eğitimine start veren her iki isim de, çocuklar ve eğitimcilerle de sohbet ettiler. Başkan Kavuş ve İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, daha sonra Meram Millet Bahçesi’ne geçerek, Meram Belediyesi MEGA Projesi çerçevesinde, 3. sınıf öğrencilerinin, doğa ile etkileşimini artırmak, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyerek okuma alışkanlıklarını kalıcı hale dönüştürmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen KOP Doğa Okulunu ziyaret ettiler.

“MEGA, çocuklarımıza içeriği her yıl daha da zenginleşen bir eğitim fırsatı sunuyor”

Berlika Trafik Eğitim Parkında gerçekleşen ve ilçe genelinde okuyan 6 bin 400’den fazla 4. sınıf öğrencisinin faydalanacağı trafik eğitimlerinin çocuklar için hayati önem taşıdığını, yine 6 bin 57 3. sınıf öğrencisinin KOP Doğa Okulunda doğa sevgisi kazanmaları adına önemli bir eğitim aldıklarını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Örgün eğitimlerin başlamasının ardından bizler de MEGA 2022 eğitim yılına start verdik. Mevsim şartları el verdiği süre boyunca trafik eğitimine ve Doğa Okuluna devam edeceğiz. Çocuklarımız örgün eğitimlerinin yanı sıra buralarda Meram Gelişim Akademisi MEGA eğitimlerine devam edecekler. Meram’ın yeni nesli, bu çerçevede verdiğimiz destekle her yıl olduğu gibi bu yıl da, farklı, ilave ve zengin bir eğitim alacaklar. Çocuklarımızın eğitimleri, bu projede bazen etkinlikler, spor ve eğlenceli oyunlarla, bazen tiyatrolar ve sinemalarla, bazen de süreklilik arz eden ‘Bilim Kurdu Dergisi’ gibi yayınlar ve materyallerle destekleniyor. MEGA her geçen yıl kendini yenileyen, geliştiren ve içeriği zenginleşen bir eğitim modelidir. Bu gerçek bundan sonraki zamanlarda da devam edecek inşallah” dedi.

Başkan Kavuş’a teşekkür

Yeni eğitim-öğretim yılına kısa bir süre önce başlanıldığına dikkat çeken Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, ziyaretleri çerçevesinde bugünü de Meram okulları ve MEGA eğitim tesisleri için ayırdığını ifade ederek, “Meram’da gerçekleştirdiğimiz iki okul ziyaretinin ardından Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş ile birlikte MEGA çerçevesinde çocuklarımız için hazırlanan eğitim alanlarını ve tesisleri ziyaret ettik. Gerek Berlika Trafik Eğitim Parkı gerekse KOP Doğa Okulu çok güzel alanlar ve tesisler olmuş. Bu sebeple öncelikle bunlar için Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş ve ekibine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Berlika Trafik Eğitim Parkında trafik eğitimi alan çocuklarımızı, ardından ise Doğa Okulunu ziyaret ederek evlatlarımızın eğitimine iştirak ettik. Doğa Okulunun iç mekanlarında atölyeler, dış mekanlarında ise donanımlı eğitim alanları bulunuyor. Bu bizim eğitimciler olarak sevdiğimiz bir konsept. Çocuklarımız zaman zaman okullarından farklı bir mekanda, doğa ile iç içe eğitim alma fırsatı yakalıyor. Hem güzel vakit geçiriyor, hem de farklı etkinliklerle eğitimler alıyor. Tüm bunlar düşünüldüğünde bizim için çok bereketli ve güzel bir gün oldu. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.