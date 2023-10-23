Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA) bünyesinde hayata geçirilen “MEGA Yazılım Akademisi” başvuruları başladı. Temel programlama becerilerinden teknik eğitimlere kadar geniş bir yelpazede eğitim verecek akademiye kayıtlar 3 Kasım sona erecek.

Yazılım dünyasına adım atmak ya da kendini geliştirmek isteyenler için Meram Belediyesinden müjdeli bir haber geldi. Meram Belediyesi MEGA bünyesinde hayata geçirilen “MEGA Yazılım Akademisi” kapılarını yazılım meraklıları için açıyor. Temel programlama becerilerinden teknik eğitimlere kadar geniş bir yelpazede eğitim verecek akademiye kayıtlar megayazilimakademisi.com adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Kayıtların son günü ise 3 Kasım olarak belirlendi. Mega Yazılım Akademisi Programı’nda sıfırdan yazılım geliştirmeyi öğrenecek olan katılımcılar, programın sonunda öğrendikleri yazılımlar ve geliştirdikleri tematik proje ile kendilerini gösterebilme fırsatı yakalayabilecek. Diğer taraftan yazılım sektöründeki kariyerleri için de ilk adımı atacak olan katılımcılar programı başarıyla tamamlamaları halinde yazılım sektöründeki firmalar ile tanışma fırsatı da yakalayacaklar. Tamamen ücretsiz olan Mega Yazılım Akademisi Programı çerçevesinde eğitimler online gerçekleştirilecek, bazı proje çalışmaları ve etkinlikler ise yüz yüze yapılacak.

“Teknolojiyi yakalamak isteyen gençlerimizin daima yanındayız”

MEGA Yazılım Akademisi’nin Meram gençliği başta olmak üzere tüm yazılım meraklılarına hayırlı olmasını temenni eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu dünyaya adım atmak isteyen, kendini geliştirerek sektörde çalışmak isteyenleri akademiye kayıt yaptırmaya davet etti. Meram gençliğinin dünyayı, teknolojiyi yakalaması ve bu noktada kendini geliştirmesi adına E-Spor Merkezi’nden Youtube Akademiye kadar pek çok alanda hizmet ürettiklerini, eğitim verdiklerini hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, “Yazılım Akademimiz, ilgili gençlerimize kendi uygulamalarını ve projelerini oluşturmalarına imkan tanıyacak. Fikirlerini gerçeğe dönüştürme şansı sunacak. Hızla değişen yazılım dünyasını öğretecek bu akademi, gençlerimizde sürekli öğrenme isteğini de teşvik ederek hayatlarında başarıyı yakalamalarına da destek olacaktır. İlçemiz ve gençliğimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.