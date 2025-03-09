Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu, 16.Geleneksel Medya Mensupları Sahur Buluşması’nı Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktörü Özer Koca’nın ev sahipliğinde yaptı. Gazete, radyo, televizyon, sosyal medya fenomenleri ve dijital mecraların önde gelenisimleri sahur programında bir araya geldi.

Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu, 16. Geleneksel Medya Mensupları Sahur Buluşması’nı Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktörü Özer Koca’nın ev sahipliğinde düzenledi. İstanbul Medipol Üniversitesi’ndeki buluşmaya; gazete, radyo, televizyon, sosyal medya fenomenleri ve dijital mecraların önde gelen isimlerini ağırladı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı’nın da katıldığı sahur programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Medya topluma yön veriyor

Buluşmada katılımcılara hitap eden Prof. Dr. Yiğitbaşı, "Bir olmak, birlik olmak çok önemli. Bizi bir araya getiren toplumdur; tüm potansiyelimizi ortaya çıkaran ve geliştiren yine toplumumuzdur. Bireyin arkasındaki en büyük güç toplumdur. Sizler çok kıymetli bir mesleği icra ediyorsunuz. Medya sektörü, toplumun hayrına hizmet eden en önemli alanlardan biridir. Her biriniz kaleminizle, sesinizle büyük işler başarıyor, topluma yön veriyorsunuz. Bizler de eğitim ve sağlık sektörlerinde toplumumuza faydalı olmak için çalışıyoruz. Bugün, bu hayırlı ayın böylesine anlamlı bir gecesinde, topluma değer katan farklı meslek gruplarıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.