Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünden yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemize yönelik tehditleri, Polonya sınırına kadar olsa bile mümkün olduğunca geri itmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünden yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemize yönelik tehditleri, Polonya sınırına kadar olsa bile mümkün olduğunca geri itmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna-Rusya savaşının birinci yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Medvedev, "Özel askeri operasyon başlayalı 1 yıl oldu. Askerlerimizin topraklarımızdaki düzeni, barışı ve adaleti yeniden tesis ettikleri, halkımızı korudukları ve Nazizmin köklerini temizlemelerinin üzerinden 1 yıl geçti. Onlar kahramanlarımız. Tüm ülke cepheye gerekli her şeyi sağlayarak onlara yardım ediyor. Zafere ulaşılacak. Hepimiz bunun mümkün olan en kısa zamanda gerçekleşmesini istiyoruz. O gün gelecek. Topraklarımızı geri alacağız. Soykırım ve bombardımanla geçen yıllarda acı çeken halkımızı güvenilir bir şekilde koruyacağız" ifadelerini kullandı.

"Ülkemize yönelik tehditleri, Polonya sınırına kadar olsa bile mümkün olduğunca zorlamalıyız"

Savaşı kazanacaklarını ve Kiev’i müzakere için masaya oturtacaklarını vurgulayan Medvedev, "Bundan sonra müzakerelere sıra gelecek. Eminim ki müzakereler zor ve gergin olacak. Düşmanımız müzakerelerin resmi tarafı, ancak lider farklıdır. Eğer hala yaşıyorsa bile kararlar Zelenskiy veya temsilcileri tarafından alınmayacaktır. Karar Kiev’e silah tedarik eden ve Ukrayna ekonomisini ayakta tutmak için para tahsis edenler tarafından okyanus ötesinde verilecektir" ifadelerini kullanarak Rusya’nın baş düşmanlarının hedefinin Rusya’yı olabildiğince zayıflatmak olduğunu savundu. "Bu nedenle, çatışmayı bitirmekle ilgilenmiyorlar. Ama er ya da geç bunu yapacaklar ve sonra bir anlaşma olacak" diyen Mevdedev, bu anlaşmanın muhtemelen sınırlarla ilgili belli şartları içermeyeceğini, bunun da kapsayıcı bir Avrupa güvenlik paktı anlamına gelmeyeceğini, Rusya’nın kendi sınırlarını genişletmesinin hayati hale geldiğini iddia etti. Medvedev, "Özel askeri operasyonun tüm hedeflerine ulaşması bu yüzden çok önemli. Ülkemize yönelik tehditleri, Polonya sınırına kadar olsa bile mümkün olduğunca geri itmeliyiz. Neo-Nazizm’i yerle bir etmeliyiz" ifadelerini kullandı.