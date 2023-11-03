Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin kullanım tasarrufunda bulunan tarihi Hazinedarzâde Süleyman Paşa Medrese binası yapılan çalışma ile birlikte ‘Kültür Evi’ olarak hizmet vermeye başladı.

210 yıllık tarihi binadaki Kültür Evi’nde lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak akademik içerikli kurs ve ders programları ile vatandaşların katılacağı söyleşiler düzenlenecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tarihi yapının amacına uygun şekilde hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin kullanım tasarrufunda bulunan tarihi Hazinedarzâde Süleyman Paşa Medrese binası yapılan özel çalışma ile birlikte ‘Kültür Evi’ne dönüştürüldü. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak akademik içerikli kurs ve ders programları ile vatandaşların katılacağı söyleşilerin düzenleneceği ‘Kültür Evi’ bugün düzenlenen program ile birlikte hizmet vermeye başladı. Programa Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kentin kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

“Gayret, hakkaniyet ve samimiyetle çalişiyoruz”

Programda konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yerel yönetimler şehirlerin hemen hemen her alanda hizmetkarıdır. Belediyeler gece gündüz çalışma yeridir. Biz de bu konuda büyük bir gayret içindeyiz. Gayret, hakkaniyet ve samimiyetle kentimiz için çalışıyoruz. Bu noktada tarihi binamız yeni bir düzenleme ile artık ‘Kültür Evi’ olarak hizmet verecek. Gençlerimiz için çok güzel programlar burada düzenlenecek. Tarihi yapı amacına uygun şekilde hizmet vermeye devam edecek. Başta gençlerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Konuşmanın ardından Kur’an-ı Kerim okunup dua edilmesinin sonrasında katılımcılar ‘Kültür Evi’ni gezdi. Ayrıca vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

Hazinedarzâde Süleyman Paşa Medresesi, 1813 yılında Hazinedarzâde Süleyman Paşa tarafından inşa edilmiş. Uzun yıllar medrese olarak hizmet vermiş. Tarihinde birkaç kez yangınlar yaşamış. Bir müddet Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası ve ticari işletmeler olarak hizmet vermiş. 2016 yılında Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce restorasyon çalışmalarına başlanan ve Saathane Meydanı Projesi içerisinde yer alan Süleyman Paşa Medrese ve Camisi 3 yıllık bir restorasyon sürecinden geçmiş. Restorasyondan sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne intikal etmiş.