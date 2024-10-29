Medipol Sağlık Grubu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yılını özel bir çalışmayla karşılayarak hastaneleri ay yıldızlı bayraklarla süsledi. Hastaneye gelen çocuklara Türk bayrağı ve Cumhuriyet coşkusunu simgeleyen balonlar dağıtıldı.

İstiklal ve istikbalimizin dönüm noktalarından biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ülke genelinde coşkuyla kutlandı. Medipol Sağlık Grubu da Cumhuriyetimizin ilanının 101’inci yılı vesilesiyle hastane ziyaretçilerine bayram coşkusunu yaşatacak özel bir atmosfer hazırladı.

Özel hazırlanan video ile kutlama

Medipol Sağlık Grubu bünyesindeki hastanelere gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla süslenmiş alanlarda karşılandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bilincini çocuklara aşılamak amacıyla dağıtılan bayraklar ve balonlarla çocuklara bayram sevinci yaşatıldı. Tüm sağlık çalışanları da bu coşkuya katılarak bayramı birlikte kutladı. Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak hazırlanan ve dev ekranlarda yayınlanan video da büyük beğeni topladı.