İş dünyasının en prestijli ödülleri olarak bilinen ’Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri’ sahiplerini buldu. Geleneksel olarak her yıl gerçekleşen ve bu yıl 23. kez düzenlenen gecede Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu iki ödüle layık görüldü

Türkiye’nin en prestijli ve köklü insan kaynakları ödülleri arasında gösterilen, ’Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri’ne Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu damgasını vurdu.

İş başvurularını en hızlı sürede, en yüksek oranda yanıtlayan ve istihdama en çok katkı sağlayan firmaların ödüllendirildiği törende Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu, 22. ve 23. dönem “İnsana Saygı Ödülü”nü aldı. Bomonti Avlu’da gerçekleştirilen gecede ödülleri Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü İşe Alım Müdürlüğü ekibi kucakladı.

Kariyer.net platformundaki 30 bini aşkın işveren arasından ödüle layık görülen Medipol Sağlık Grubu’nun İnsan Kaynakları Koordinatörü Serkan Aydemir, grubun başarı hikayesini şu sözlerle anlattı:

“Medipol çatısı altında kariyer yolculuklarına devam etmek isteyen adaylarımıza eğitsel, teknolojik ve yaşam standartlarını yükseltecek hizmetler sunmak önceliğimizdir. Medipol Akademi markamızla tüm çalışma arkadaşlarımızın kariyer gelişimlerini destekliyoruz. Teknolojik altyapımız, insan kaynakları araçlarımız ve eğitimlerimizle çalışma arkadaşlarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Bugünden geleceğe yönelik yatırım yaparak hem kurumumuz hem ülkemiz için yeni yetenekler yetiştiriyoruz. Başarımız, aile olmanın ve aynı hedefe bağlılığın doğal bir sonucudur. Her yıl binlerce genç ve kadın çalışana iş imkanı sunarak ülkemizin geleceğine katkı sağlamaktan dolayı gururluyuz.”