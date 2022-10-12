Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. haftasında yarın Letonya ekibi RFS’yi konuk edecek.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. haftasında yarın Letonya ekibi RFS’yi konuk edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. haftasında Medipol Başakşehir, saat 19.45’te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Letonya temsilcisi RFS ile karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts’i 4-0 mağlup eden Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul’da Fiorentina’yı 3-0’la geçti. RFS ile Letonya’nın başkenti Riga’da oynanan karşılaşma 0-0’lık eşitlikle biterken, turuncu-lacivertliler aldıkları 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Oynadığı üç maçta 2 puan toplayan RFS ise grupta son sırada yer alıyor.

Avrupa’da 46. maç

Başakşehir, bugüne kadar Avrupa’da 45 karşılaşmaya çıktı. Turuncu-lacivertliler söz konusu müsabakalarda, 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 58 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 67 gol gördü.

Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa’da 10. sınav

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu Avrupa’da bu sezon yenilgi yüzü görmedi. İstanbul ekibi, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 9 karşılaşmada 6 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu. 3 maç ise berabere tamamlandı. Turuncu-lacivertliler, bu sezon Avrupa’da müsabakalarda 19 kez gol sevinci yaşarken, 4 gole ise engel olmadı.

Başakşehir’de attığı 4 gol ile en çok gol katkısı veren isim Danijel Aleksic olurken, Sırp futbolcuyu 3 golle Okaka takip etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu’nun diğer maçında ise Fiorentina ile Hearts, İtalya’da TSİ 19.45’te karşı karşıya gelecek.

Philip Farrugia düdük çalacak

Başakşehir - RFS karşılaşmasını Malta Futbol Federasyonu’ndan Philip Farrugia yönetecek. Farrugia’nın yardımcılıklarını Alan Çamilleri ve Duncan Sultana yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise İsmail Barbara olacak.