Turuncu-lacivertliler, maçın son antrenmanını saat 19.00’da yapacak.

Andrea Pirlo: "Önemli ve büyük bir takıma karşı oynayacağız"

Andrea Pirlo: "Önemli ve büyük bir takıma karşı oynayacağız"

Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile bir futbolcu, 18.30’da Artemio Franchi Stadyumu’nda basın toplantısı gerçekleştirilecek.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu 5. haftasında yarın Fiorentina’ya konuk olacak. Turuncu-lacivertliler, bu mücadele için öğle saatlerinden İstanbul’dan, İtalya’ya gitti.

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Fiorentina karşılaşması için İtalya’ya vardı.

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