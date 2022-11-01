Turuncu-lacivertliler, yarın saat 18.00’de yapacağı idman ile Hearts maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimde gerçekleştirilen idman topla ısınmayla başladı. Antrenman, pas çalışması ile devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu 6. haftasında perşembe günü sahasında oynayacağı Hearts maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

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