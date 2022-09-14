Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A grubu ikinci haftasında sahasında oynayacağı Fiorentina maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman ısınma ile başladı. Dar alanda pas yapan turuncu-lacivertli futbolcular, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Fiorentina müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

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