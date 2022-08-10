UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında yarın İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamliadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında yarın İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamliadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir yarın saat 20.45’te Fatih Terim Stadyumu’nda İzlanda ekibi Breidablik ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde turuncu-lacivertliler son antrenmanını kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra iki grubu ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde de Breidablik karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.