Denizli’de sanayi sitesi içerisinde bulunan medikal deposunda çıkan yangından yükselen dumanlar, kentin bir çok noktasından gözüktü. Medikal malzemelerin içten içe yanmasıyla devam eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 10 saat sonra söndürüldü.

Denizli’de sanayi sitesi içerisinde bulunan medikal deposunda çıkan yangından yükselen dumanlar, kentin bir çok noktasından gözüktü. Medikal malzemelerin içten içe yanmasıyla devam eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 10 saat sonra söndürüldü.

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 3. Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren medikal malzeme deposunda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İlk başta dumanların yükseldiği depoyu, kısa sürede alevler sardı. Çalışanların tahliye edildiği depodan çıkan dumanlar, kent merkezinin bir çok noktasından gözüktü.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yanan tıbbi malzemelerden çıkan yoğun dumana rağmen, alevlere müdahale eden ekipler yangını çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Kontrollü bir şekilde devam eden yangın, geçen 10 saatin ardından tamamen söndürdü.

Medikal deposunda bulunan hasta bezlerinin için için yanması nedeniyle saatlerce devam eden yangın nedeniyle bölgede yoğun duman hakim oldu. Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.