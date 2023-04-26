Dünyada medikal estetik cihazları üretiminde ilk 5 sırada gösterilen Phanes’in şirketi kurucu ortağı ve CEO’su Ertekin Aykaç, dünyada eşi olmayan bir işe imza atacaklarını belirtti.

Avrupa ülkelerinin domine ettiği medikal sektöründe iki Türk iş insanı Ahmet Akın ve Ertekin Aykaç, ses getirecek yeni bir üretime imza attı. Dünyada ilk 5 sırada gösterilen Phanes Beauty şirketi, piyasaya yeni süreceği hibrit cold plasma ila cihaz ve değerli taş kombinasyonu sağlayacak. Piyasaya yeni sürülecek cihazın tasarımıyla dikkat çekmesi bekleniyor. Ertekin Aykaç, "Genç kalmanın farklı sırları var. Bunlardan ilki yemeye dikkat etmek, spor yapmak, stressiz bir hayat. Diğeri ise dış destekli özel bakımlardan ibaret. Son yıllarda, bakım ameliyatların dünyada rağbet gördüğü bir gerçek. Bu konuda insanların genç kalabilmeleri, görünmeleri, teknolojinin süratli bir şekilde ilerlemesinden dolayı psikolojik olarak da önem arz etmekte" dedi.

"Dünya medikal sektöründe olmayanı gerçekleştireceğiz"

Piyasaya sürecekleri hibrit cold plasma cihaz ile müşterilere genç görünüm sunulmasının yanı sıra tasarımla da dikkat çekeceklerini söyleyen Aykaç, "Dünya medikal estetik sektöründe olmayanı gerçekleştirip, cihaz ve değerli taş kombinasyonunu sağlamış olacağız. Cihaz ile sadece doktor ve estetisyenlerin değil, aynı zamanda müşterilerin de dikkatini çekecek yeni bir tasarıma imza atacağız" diye konuştu.