4 Şubat Dünya Kanser Günü’ne özel, Medicana Sağlık Grubu ve Kanser Savaşçıları Derneği iş birliği ile Kanser Farkındalığı Semineri düzenlendi. Kanser hakkında farkındalık oluşturmak isteyen basketbolcular ve oyuncu Burcu Söyler’in de katıldığı etkinlikte, 23 yaşında apandisit kanserine yakalanan oyuncu Söyler de kendi hikâyesini, "Attığım en büyük adım kabullenmekti" cümlesiyle özetledi.

Medicana Ataşehir Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen "Kansersiz Bir Yaşam Hayal Et Semineri", Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Emirzeoğlu, Kanser Savaşçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Belma Kurdoğlu Akgün ve Oyuncu Burcu Söyler ile Fenerbahçe Beko’dan Mert Emre Ekşioğlu, Onvo Büyükçekmece Basketbol takımından Murat Göktaş, Darüşşafaka Lassa’dan Tarık Sezgün ve Galatasaray Basketbol takımından Will Cummings de katıldı.

Programın moderatörlüğünü üstlenenen Esra Kazancıbaşı, "Kanser, tüm dünyada her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açan, zorlu bir hastalıktır. Dünya genelinde her 6 ölümden 1’i, Türkiye’de ise her 5 ölümden biri kanser kaynaklı. Ancak kanserle mücadelede, erken tanı ve tedavi, hastalığın seyrini büyük ölçüde değiştirebilecek en etkili yöntemdir" diye konuştu.

Açılış konuşmasını yapan Medicana Ataşehir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Murat Kaya, "Bu seminerde bir araya gelerek kanserle mücadele konusunda önemli bir farkındalığı oluşturmak istedik. Tabii bunu yaparken hep birlikte sağlıklı bir geleceğe dair umut dolu vizyonumuzu da paylaşmaktan geri kalmamalıyız. Medicana Sağlık Grubu olarak sağlık alanındaki sorumluluğumuzu esasında sadece tedaviyle sınırlı tutmuyoruz. Kanser gibi önemli bir konuyu gündemimize almak ve bununla ilgili yapılabilecekleri tartışmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Seminerimiz sadece bilgi almak için değil. Bunu; belki kanser savaşçılarına ilham olmak, kanser tedavisi gören hastalarımızın motivasyonunu artırmak ve sağlıklı bir yaşam için ileri adımlar atmak adına fırsat olarak da görüyorum" dedi.

Oyuncu Söyler: "Kanserle ilgili çok eksik bilgim vardı, saf bir korku hissettim"

Oynadığı bir dizinin setinde ağrıları olmasına rağmen bunu önemsemediğini belirten oyuncu Burcu Söyler, "Küçüklükten beri sağlığımla ilgili bir şey olacak diye çok korkuyordum, görmezden geliyordum. Çünkü ailemde de kanser olanlar vardı. Önce apandisitimi aldılar ama daha sonra doktor beni çağırdı ve biyopsi yapıldı. Haberi aldığımda ağlamaya başladım. ‘Benim başıma gelmez’ diye düşünüyordum. Sonra tedaviye başladım, güzel şekilde hastalığı atlattım. Kanserle ilgili çok eksik bilgim vardı. Saf bir korku hissettim. ‘Ben ölecek miyim’ diye düşündüm. Birkaç gün sonra ‘Bunu kabullenmeliyim’ dedim. Attığım en büyük adım buydu. Sonra ameliyat oldum. Sürecim iyi geçti" dedi.

"Onkolojik tedavilerde çığır açacak en önemli buluş kanser aşıları olacak"

Doç. Dr. Levent Emirzeoğlu, "Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanser, meme kanseridir. Erkeklerde ise maalesef akciğer kanseri. Çünkü ülkemiz sigara kullanımının fazla olduğu bir yer. 80-90’lı yıllarda klasik kemoterapi ajanlarını kullanıyorduk. Ama birtakım büyük ölçekli çalışmalar yapıldı. Şu an onkolojide akıllı ilaçlar, immünoterapi dediğimiz bağışıklık sistemi tedavisini kemoterapi kombinasyonlu kullanıyoruz. Belki de onkolojik tedavilerde çığır açacak en önemli buluş kanser aşıları olacak" açıklaması yaptı.

"Aşı ile tüm tedavi kılavuzlarımız yeniden yazılacak"

Kanser aşılarının kişiye özgü olacağını vurgulayan Doç. Dr. Levent Emirzeoğlu, "Yani sizin tümörünüzün en spesifik antijenlerinize karşı geliştirilip size uygulanan ve bağışıklık sistemimizin tümöre karşı çok spesifik ve güçlü yanıt vermesini sağlayan tedavi yöntemleri. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Muhtemelen çalışmalar sonlandığında bizim tüm tedavi kılavuzlarımız yeniden yazılacak. İlaç firmaları çok fazla para harcıyorlar. Bir ilacın geliştirilmesi yaklaşık on yıl kadar sürüyor. O yüzden bunun için de daha zamana ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"Kanserden korkmayın"

"Türkiye’de artık insanlar kanserden korkmasın" diyen Doç. Dr. Emirzeoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Öncelikle bireysel farkındalık çok önemli. Kişi kendi vücudunu tanımalı. Bir farklılık hissettiğinde muhakkak sağlık çalışanına müracaat etmeli. Kendini ihmal etmemeli. Erken evre de hiçbir belirti olmayabiliyor. Bazı kanserler için erken tanı yöntemlerini kullanabiliyoruz. Bunlar prostat kanseri, meme kanseri, kolorektal kanserler, akciğer kanseri ve şu an rahim ağzı kanseri.

"Vücudunuzun farkında olun"

Dr. Belma Kurdoğlu Akgün ise şöyle konuştu: "Kanser hastası sayısı artmakta ancak verilen tedavi seçenekleri de artmakta. Dolayısıyla ümit vadeden çalışmalar var. Burada bizlerin sivil toplum kuruluşu olarak vermek istediğimiz en önemli mesaj burada biz vücudumuzu ne kadar iyi tanırsak kanser belirtilerinin ne kadar farkında olursak o kadar erken teşhis edilir. Bu da daha uzun yıl yaşama şansı demektir. Dünyada yaklaşık her yıl 18 milyon kişiye kanser tanısı konuyor. Türkiye verilerine bakacak olursak da her yıl 233 bin yeni kanser vakası var" dedi.