Toplumda oldukça yaygın görülen ve “dişçi korkusu” olarak bilinen dentofobi, kişinin diş tedavisini aksatmasına, hatta ciddi diş hastalıklarına sebep olabiliyor. Medicana International İzmir Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, bu korkuyu yaşayan hastalara sağladığı çözümlerle, hastaların tedavilerini sağlıklı şekilde tamamlamalarını sağlıyor.

Diş hekimi İlayda Dal, diş hekimi korkusuyla ilgili olarak, “Korku yaşayan hastaların muayene ya da tedavisinde aceleci davranmamak, hasta ile iletişim halinde olmak gerekiyor. Kişi bilmediği şeyden korkar. Kliniğimizde hastalarımıza, uygulanacak tedaviyi ve bunun kendisine kazandıracağı sağlığı, güzelliği adım adım anlattığımızda hastalarımız, koltuğa güvenle oturuyor. Zaten o güven sağlandığında gerisi kolayca halloluyor. Her şeye rağmen korkusunu yenemeyen hastaların tedavisini ise anestezi altında minik bir ‘güzellik uykusu’ ile gerçekleştiriyoruz” dedi.

A’dan Z’ye tüm diş tedavileri yapılıyor

Medicana International İzmir Hastanesi’nde A’dan Z’ye tüm tedavilerin uygulandığı Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğinde geniş bir ekiple hizmet verdiklerini belirten İlayda Dal, “Kliniğimizde kanal tedavisi, çene cerrahisi, ortodonti, diş eti hastalıkları, restoratif ve estetik tedavi, kompozit dolgu ve gülüş tasarımı gibi her biri kendi alanında uzmanlaşmış, deneyimli diş hekimlerimizle hastalarımızı tedavi ediyoruz. Onların konforu için her türlü kolaylığı sağladığımız ve iyi bir iletişim sağladığımız için genelde korkusu olanlar bile cesur hastalara dönüşüyor. Yurt içi ve yurt dışından yetişkin ve çocuk hastamızı tedavi edip evlerine mutlu ve sağlıklı bir şekilde yolculuyoruz” diye konuştu.

Medicana Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, diş hekimleri İlayda Dal, Özlem Özhan, Fatih Günhan, Hatice Mükellef ve diş teknisyeni Gizem Kuşlu ile hizmet veriyor.