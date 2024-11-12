Kurulduğu günden bu yana Türk sporunun gelişmesinde desteklerini artırarak sürdüren Medicana, Türkiye Futbol Federasyonu’nun sağlık sponsorluğunu üstlendi. Medicana, yapılan anlaşmayla Erkek ve Kadın Milli Takımlarının sağlık destekçisi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 3 yıllığına resmi sponsorları arasına giren Medicana, Erkek ve Kadın Milli Takımların sağlık sponsoru oldu. Medicana ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki sağlık sponsorluğu anlaşması, Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen törenle imzalandı. Sponsorluk anlaşması imza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: “Medicana’ya teşekkür ediyoruz”

Basın toplantısında konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, “Medicana Grubu hem maddi hem de manevi olarak büyük katkıda bulundular. Milli olarak bu adımları atmaları bizler için bir gurur kaynağı. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonra sporcularımıza daha iyi şartlarda hizmet sunacaklarına eminim. Sponsorluklarımız bundan sonra da artarak devam edecektir” dedi.

Dr. Hüseyin Bozkurt: “Çok değerli bir sponsorluğa imza attık”

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, “Medicana ile Türk futbolunun bugüne gelmesinde büyük rol oynayan Türkiye Futbol Federasyonu güçlerini birleştiriyor. Bildiğiniz üzere Medicana Grubu 35 yıla yakın bir süredir önce sağlık daha sonra buna ilaveten eğitim alanında hizmet veren bir kurum. Bugün 15 bine yakın çalışanı, 18 hastanesi ve MBA adıyla 20 okulu ile Türkiye’nin birçok ilinde hizmet vermektedir. Ayrıca geçtiğimiz aylarda İngiltere’de açtığımız hastanemiz ve Bosna’da açacağımız hastanemizle uluslararası arenada da yolumuza devam edeceğiz. Bununla birlikte grubumuz uzun yıllardır ister amatör ister profesyonel olsun sporun birçok dalına destek vermektedir ve vermeye de devam edecektir. Bundan da mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Fakat bugün başka bir gün. Bütün bunların üstünde çok değerli bir sponsorluğa imza atıyor; Millî Takımlar sağlık sponsorluğunu üstleniyoruz” ifadelerini kullandı.

"Amacımız herkesin sağlıklı olması”

Sponsorluk anlaşmasıyla gerek erkek gerekse kadın milli takımları ve bütün kategorilerdeki futbol takımlarıyla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altındaki çalışanlara sağlık hizmeti sunacaklarını belirten Dr. Hüseyin Bozkurt, “Bu anlaşma için çok gururluyum. Bizim de taşın altına elimizi koyduğumuz bir operasyon olacağı için çok mutluyum. Amacımız herkesin daha sağlıklı olabilmesi. Sakatlıkların daha az olduğu bir süreci yaşamayı temenni ederiz. Hepimizin göz bebeği Millî Takımlarımız için bu anlaşmaya katkı veren başta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na, Türkiye Futbol Federasyonu’nun değerli üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu iş birliğinin hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

“Mecidana yıllardır sporun içinde bir grup”

Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, yıllardır sporun içinde olduklarını aktararak, “Hem sağlıkta hem eğitimde. Türkiye’nin değişik yerlerinde bütün spor kulüplerini, bireysel sporcular, amatörler olsun, profesyonel olsun, bunlar hep destek veren, gerek maddi destekler, gerek altyapıyla malzeme desteği, gerekirse sağlık desteği veren bir kuruluş. O yüzden de bunlardan hep mutluluk duyduk ve bunları her sene çoğaltarak devam ediyoruz ama bugün burada bunu taçlandırdık. Hepimizin göz bebeği, milli takımımızın sponsoru olduk. Bundan da inanılmaz mutluyum, inanılmaz gururluyum. Bu ülkeye alın teri döken bu çocuklarımıza fayda sağlamak için taşın altına elimizi koymaktan da büyük keyif aldık. Bu olanağı sağlayan Sayın Federasyon’a teşekkür ediyoruz. Temennimiz futbolcular sadece check-up’a bize gelsinler. Sporcular sadece check-up için bile gelsinler. İnşallah sakatlıklar olmasın. Sağlık içinde, huzur içinde, bol gollü, bol galibiyetli bir sene geçirsinler temennim bu” cümlelerine yer verdi.