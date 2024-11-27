Kurulduğu günden bu yana spora verdiği desteği artırarak devam ettiren Medicana, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımı’nın resmi sağlık sponsoru oldu. Yapılan anlaşma ile Medicana, kulübün A takımı ve altyapılarında bulunan sporcu ve teknik heyetlerinin de tüm sağlık hizmetlerini üstlenecek.

Türk sporuna desteklerini artırarak sürdüren Medicana, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımı’nın resmi sağlık sponsoru oldu. Bir otelde gerçekleştirilen Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Medicana Sağlık Grubu arasındaki sağlık sponsorluğu anlaşmasının imza törenine yoğun katılım sağlandı. Medicana Sağlık Grubu’ndan Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Reha Özkaya, İcra Kurulu Üyesi Dr. Necip Kozalı, Medicana Konya Hastanesi Genel Müdürü Fulya Erdemil, Tıbbi Direktör Prof. Dr. Umut Gönülalan, Medikal Süreçler Gelişim Direktörü Dr. Aylin Konya ve Kurumsal İletişim Direktörü Gül Uğurlu, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Yavuz Kızılaslan, Konya Gelişim Spor Kulübü Başkanı Enes Koç, Konya BBSK Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Okcu ve Malik Külahçı törende hazır bulundu. Toplantıda iş birliğinin önemi ve iki taraf arasındaki güçlü dayanışma vurgulandı. İmzalanan sponsorluk anlaşmasıyla Medicana 2024-2025 sezonu boyunca, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Basketbol A Takımı ile birlikte tüm basketbol alt yaş kategorilerinin sağlık sponsorluğunu üstlenecek.

Yavuz Kızılaslan: "Sporcularımıza değer veriyor ve gelişimlerini destekliyoruz"

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Yavuz Kızılaslan, Medicana’ya sponsorluk anlaşmasından ötürü teşekkürlerini sunarak, şunları söyledi: “Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak sporun toplumdaki sağlık, dayanışma ve başarıya olan etkisine inanıyor, sporcularımıza değer veriyor ve gelişimlerini desteklemek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Medicana Sağlık Grubu ile gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı iş birliği, sadece kulübümüz için değil, aynı zamanda ulusal sporun gelişimine de büyük katkı sağlayacaktır. Bu ortaklık, sporun yaygınlaşmasını desteklerken, özel sektör ve yerel yönetim iş birliğinin güzel bir örneği olacaktır. Medicana ailesine, sporcularımızın yanında olarak sağlık ve başarıya verdikleri destek için teşekkür ediyor, bu iş birliğinin uzun vadede büyük başarılara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Reha Özkaya: "Medicana spora destek vermeye devam edecek"

İmza töreninde konuşan Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Reha Özkaya, "Medicana olarak, sponsorluklar vesilesiyle spora sunduğu katkılarla öne çıkan bir grubuz. Biliyorsunuz ki futbolda Galatasaray, Sivasspor ve Göztepe; voleybolda Fenerbahçe Medicana sponsorluklarımızın yanı sıra branş fark etmeksizin, çok sayıda spor kulübünü ve sporcuyu destekliyoruz. Geçtiğimiz sene Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru olduk. Ayrıca hastanelerimizin bulunduğu illerde birçok basketbol kulübünü de desteklemeye devam ediyoruz. Bu sezonu kapsayan 3 yıllık bir anlaşmayla Türkiye Futbol Federasyonunun da sağlık sponsoru olduk. Sadece ulusal değil uluslararası sponsorluk anlaşmaları yapıyoruz. Spora olan desteklerimizin en önemli adımlarından birini de Anadolu’nun merkezinde, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımı’nın sağlık sponsorluğunu üstlenerek atıyoruz" dedi.

"Sağlıklı nesil için sporun önemi büyük"

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımı sağlık sponsorluğunun büyük önem taşıdığına dikkat çeken Özkaya, "Sporun insan hayatında ne kadar önemli olduğunu bilerek hali hazırda devam eden çok sayıda sponsorluğumuza bir yenisini daha eklemiş olduk. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için özellikle çocukların ve gençlerin aktif olarak sporla iç içe yaşaması gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle anlaşmamızın kapsamına tüm alt yaş gruplarını da ekledik. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımı ile birlikte alt yaş kategorilerine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Yaptığımız bu anlaşmanın Türk sporuna ve bizlere hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.