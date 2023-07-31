Medical Point Gaziantep Hastanesi sağlık alanında ülkemizde olduğu gibi Kuzey Irak’ta da öncü olmaya devam ediyor

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba’nın katkılarıyla bölgede ilk kez Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde kurulan Gamma Knife Işın Cerrahisi ile ilgili Kuzey Irak’ın Erbil şehrinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bölgede birçok alanda yeni merkezler kurarak ve birçok branşı halkın hizmetine sunan bu alanda da sağlık alanındaki kaliteyi yükselten Medical Point Gaziantep Hastanesi son olarak Gamma Knife Işın Cerrahisi Birimi’ni bölgeye kazandırarak radyo cerrahi tedavisiyle ilgili bilgilendirme toplantılarını yurt dışına taşıdı. Toplantıya Kuzey Irak’taki farklı şehirlerden birçok branşta doktor ve hastane yöneticileri katılırken Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi ( Nöroşirurji) Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel, hedeflerinin hekimleri, hastane yöneticilerini ve toplumu Gamma Knife Işın Cerrahisi alanında bilgilendirmek olduğunu vurguladı. Gamma Knife Işın Cerrahisi ile tümörlerde yüzde 95’e kadar başarı oranına ulaşabildiğini ifade eden Prof. Dr. Güzel, bu tedavi yönteminin uzun yıllardan beri uygulanan bir yöntem olduğuna dikkat çekerek, ışın cerrahisinin insanlara büyük faydası olduğunun altını çizdi.

“Hedefimiz hem hekimleri hem de toplumu bilgilendirmek”

Kuzey Irak’taki toplantıdaki hedeflerinin hem hekimleri hem de toplumu bilgilendirmek olduğunu ifade eden Medical Point Gaziantep Hastanesi Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel, “Bölgemizde Gamma Knife Işın Cerrahisi özellikle, Beyin Metastazları, Akustik Nöromalar, Trigeminal Nevralji, Hipofiz Adenomları, Menenjiomaların tedavilerinde kullanılan bu yöntemdir. Kuzey Irak’ın Erbil ve komşu illerdeki meslektaşlarımızı ve yöneticilerimizi de davet ederek bu toplantıyı gerçekleştirdik. Gamma Knife Işın Cerrahisi Birimi’mizde yüzlerce hastaya şifa olduk. Bu şekilde yurt dışından ve yurtdışından gelen hastalarımıza fayda sağladık. Gamma Knife Işın Cerrahisi hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Güzel, “Gamma Knife Işın Cerrahisi yöntemiyle hastalara bir kez uygulanan baş kısmına çerçeve dediğimiz bir başlık takılıyor, MR, Tomografi ile görüntülenme sağlanıyor. Tekrar bu çerçeve ile birlikte çekilen filmle görüntüler örtüştürülerek cihaza konuyor. 15 dakikada tümörün durumuna göre 1 veya 1,5 saate kadar süren uygulamalar oluyor. Yöntem ameliyatsız olduğu için ve lokal anestezi uygulandığından hasta fazla ağrı hissetmiyor ve aynı gün taburcu olabiliyor. Bu yöntem ile tedavide yüzde 60 ile 80 yahut yüzde 90 ile 95’e varan başarı oranı yakalanıyor” ifadesinde bulundu.

‘’Sağlıkta öncüyüz’’

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba ise, “Gamma Knife ile ilgili Erbil’de bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Ulusal ve uluslararası arenada sağlık alanında Medical Point Hastaneler Grubu olarak her geçen gün birçok yeni merkezimize bir yenisini daha ekleyerek öncü olmaya devam ediyoruz. Hedefimiz; sadece ülkemizde değil uluslararası alanda da kaliteden ödün vermeden yeni merkezlerimizi hizmete açmaktır" diye konuştu.