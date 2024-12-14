İEU Medical Point İzmir Hastanesi Tüp Bebek ve İnfertilite Merkezinde, yapay zeka desteğiyle embriyo seçiminin yapıldığını anlatan İEÜ Medical Point Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Funda Göde, “Yapay zeka, embriyo gelişimi ve doğum sonuçları arasındaki ilişkileri detaylı bir şekilde analiz ederek her çiftin ihtiyaçlarına uygun tedavi yöntemlerini belirlemeyi kolaylaştırıyor. Bu sayede tüp bebek tedavisinde hem hasta memnuniyeti artıyor hem de daha güvenilir sonuçlar elde ediliyor” dedi.

İEU Medical Point İzmir Hastanesi Tüp Bebek ve İnfertilite Merkezinde yapay zeka yardımıyla embriyo seçimi yapıldığını belirten İEÜ Medical Point Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Funda Göde, teknoloji hakkında detayları aktardı.

“Embriyo gelişimleri anlık izleniyor”

Doç. Dr. Funda Göde EmbryoScope ve yapay zeka entegrasyonunu şu şekilde detaylandırdı:

“EmbryoScope, tüp bebek tedavisinde başarı oranını artıran yenilikçi teknolojilerden biri. Embriyolar, inkübasyon sürecinde sürekli, her 10 dakikada bir, gözlemlenip kayıt altına alınır ve gelişimleri hiçbir kesintiye uğramadan takip edilir. Böylece hem bölünme zamanları hem de bölünmelerindeki anomaliler rahatlıkla takip edilebilir. Normal şartlarda embriyologlar embriyoları gözlemlemek için dış ortama çıkarırken bu gelişmiş sistem sayesinde embriyoların dışarı çıkarılmasına gerek kalmıyor ve embriyoların kültür ortamı stabil kalıyor. Yapay zeka teknolojisi de bu noktada devreye giriyor. EmbryoScope cihazlarında toplanan görüntü ve verileri analiz ederek tüp bebek tedavisinde embriyo seçimini daha bilimsel ve doğru bir zemine oturtuyor. Embriyoların hücre bölünme süresi, simetrisi ve morfolojik yapıları gibi kritik detayları inceleyerek implantasyon potansiyeli en yüksek embriyoların objektif bir şekilde seçilmesini sağlıyor. Böylelikle insan kaynaklı hata riski en aza indirgenirken, daha yüksek gebelik oranlarına ulaşılabiliyor. Ancak hatırlatmakta fayda var. Çiftlerin özel olarak değerlendirilmesi önemini koruyor ve henüz yapay zekâ dâhil olmak üzere hiçbir teknoloji yüzde 100 başarı vadetmiyor."

“Güvenilir sonuçlar”

Doç. Dr. Funda Göde sözlerine şöyle devam etti:

“Bu teknolojinin en dikkat çekici avantajlarından biri, kişiselleştirilmiş tedavi planlarının uzun dönemde oluşturulmasına imkan tanıması. Yapay zeka, embriyo gelişimi ve doğum sonuçları arasındaki ilişkileri detaylı bir şekilde analiz ederek her çiftin ihtiyaçlarına uygun tedavi yöntemlerini belirlemeyi kolaylaştırıyor. Bu sayede tüp bebek tedavisinde hem hasta memnuniyeti artıyor hem de daha güvenilir sonuçlar elde ediliyor. Yapay zeka ile güçlendirilen EmbryoScope, tüp bebek tedavisinde sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda başarı oranlarını artıran ve tedavi süreçlerini standartlaştıran bir değişim vadediyor. Bu entegrasyon çiftlere bebek sahibi olma yolunda daha güçlü bir umut sunarken kliniklerin de verimliliğini artırıyor.”

Tedavi sürecinde şeffaflık

Doç. Dr. Göde, sistemin izlenebilirlik avantajını şöyle açıkladı:

“Tedavi sürecinin her aşaması kayıt altına alınıyor. Hangi embriyonun ne zaman seçildiği, hangi işlemden geçtiği gibi bilgiler sisteme kaydediliyor. Bu sayede, tedavi süreci hem çiftler için hem de sağlık çalışanları için daha güvenilir hâle geliyor. EmbryoScope ve yapay zekâ teknolojilerinin eş zamanlı kullanılmasının bir diğer önemli avantajı, laboratuvar personelinin iş yükünü azaltması. Manuel takip ve değerlendirme sürecini otomatikleştiren bu sistem hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de laboratuvar çalışanlarının hata yapma riskini en aza indiriyor."