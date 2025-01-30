Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde serviks (rahim ağzı) kanseri farkındalık semineri düzenlendi.

Gaziantep’te, serviks kanseri farkındalığını artırmak amacıyla Medical Point Gaziantep Hastanesi tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, bölgedeki kadınların sağlık konularında daha fazla bilgi edinmelerini sağlayarak, serviks kanseri ile mücadelede önemli bir adım attı. Seminerde, serviks kanseri, erken teşhis ve önlenebilirlik konularında detaylı bilgiler sunuldu. Ayrıca, serviks kanserinden korunma yolları ve aşılamanın önemi üzerine kapsamlı bir tartışma yapıldı.

Toplantıda, serviks kanserinin erken evrede teşhis edilmesinin tedavi başarısını büyük oranda artırdığı vurgulandı. Ayrıca, HPV (Human Papillomavirus) aşısının serviks kanserine karşı korunmadaki etkinliği de dikkat çekici bir şekilde ele alındı. Katılımcılara, HPV’nin serviks kanserine yol açabilen önemli bir virüs olduğu ve aşı ile bu virüsün engellenebileceği anlatıldı. Erken yaşta aşılanmanın ve düzenli sağlık kontrollerinin kanserin önlenmesindeki rolü üzerine değerli bilgiler verildi.

“Sağlığınız bizim önceliğimizdir”

Medical Point Gaziantep Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Mutlu Meydanlı, etkinlikteki konuşmasında, “Medical Point Gaziantep Hastanesi olarak, sağlık alanındaki toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek ve toplumu bilinçlendirmek adına önemli bir adım daha attık. Serviks kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarının önlenebilir olduğunu ve erken teşhisin hayat kurtardığını bir kez daha vurgulamak amacıyla düzenlediğimiz bu etkinlik, kadınlarımızın sağlık konusunda daha bilinçli ve donanımlı hale gelmesine katkı sağladı. Bizler, yalnızca tedavi değil, aynı zamanda önleyici sağlık hizmetleriyle de yanınızda olmayı sürdürüyoruz. Bu anlamlı etkinliğe katkı sağlayan tüm akademisyenlerimize, uzman hekimlerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Serviks kanseri gibi önemli sağlık sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak, doğru bilgiye ulaşılmasını sağlamak ve koruyucu sağlık yöntemlerini yaygınlaştırmak, hastanemizin öncelikleri arasında yer alıyor. Sağlığınız bizim önceliğimizdir. Medical Point Gaziantep Hastanesi olarak, sağlıkta farkındalık oluşturmaya ve toplumu bilinçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.