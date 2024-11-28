Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde sağlık alanında çok önemli bir adım daha atarak, pediatrik kemik iliği nakil ünitesini açıldı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, özel sektörde bir ilk olan, pediatrik kemik iliği nakil ünitesi ile, küçük yaşta kan hastalıkları yaşayan ve nakil tedavisi ihtiyacı duyan çocuklara en ileri tedavi seçeneklerini sunmayı amaçlıyor. Hem ulusal hem de uluslararası standartlara uygun olarak donatılan ünitede, hastalar için özel bakım odaları ve son teknolojiye sahip tıbbi ekipmanlar bulunuyor.

Ünitede, kemik iliği nakli konusunda deneyimli uzman hekimler, hemşireler ve sağlık personeli görev alacak. Medical Point Gaziantep Hastanesi, bu yeni birimiyle pediatrik onkoloji ve hematoloji alanlarında eğitim almış uzman kadrosunu bir araya getiriyor. Ayrıca, tedavi sürecini en iyi şekilde geçirebilmeleri için hastalar, modern izlem odalarında, hijyenik bir ortamda ve çocuk dostu tedavi yöntemleriyle tedavi edilecek.

Açılışta konuşan Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, “Medical Point Hastaneler Grubu olarak, sağlıkta öncü adımlar atmaya ve çocuklarımızın geleceğine umut olmaya devam ediyoruz. Pediatrik kemik iliği nakil ünitemizle Gaziantep ve çevresindeki hastalarımıza dünya standartlarında hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.