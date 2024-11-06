Medical Point Gaziantep Hastanesi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası’nda organ bağışının önemine dikkat çekti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla doktorlar ve hemşireler hastanede stant kuruldu.

Hastanede kurulan bilgilendirme standında görevli hemşireler, organ bağışının önemi, bağış süreci ve yasal haklar hakkında ziyaretçilere bilgi verdiler. Hemşireler, organ bağışının tıbbi, etik ve hukuki boyutlarını anlatarak, bunun yaşam kurtarıcı bir adım olduğunu vurguladılar. Ayrıca, organ bağışıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar da anlatılarak önemli bir farkındalık oluşturuldu.

Standı ziyaret eden hastalar ve hasta yakınları, organ bağışıyla ilgili merak ettikleri soruları sorarak konu hakkında bilgi aldılar. Etkinlik boyunca katılımcılara organ bağışıyla ilgili broşürler ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı. Ayrıca, organ bağışı kartları da isteyenlere verildi.

Konuyla ilgili konuşan Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, “Bu yıl da Organ Bağışı Haftası’na düzenlediğimiz etkinliklerle farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Organ bağışı bilincinin toplumda yaygınlaşması, hayat kurtaran büyük bir fark oluşturabilir” diye konuştu.