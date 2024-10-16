İEÜ Medical Point Hastanesi’nde farklı branşlardan hekimler, hastaların tedavilerinde en doğru kararı vermek için her hafta ‘Onkoloji Cerrahi Konseyi’nde bir araya geliyor. İEÜ Medical Point Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Ahmet Memiş, “Amacımız en iyi tedaviyi uygulamak.” dedi.

Bir hastanın mevcut tanı ya da tedavi planı hakkında başka bir uzman hekimin değerlendirmesine tıpta ‘ikinci görüş’ (second opinion) adı veriliyor. Bu uygulama, özellikle karmaşık, riskli veya tedavi süreci uzun sürecek hastalıklar için tercih ediliyor. İEÜ Medical Point Hastanesi ise ikinci görüş sürecine farklı bir yaklaşım getirdi. Her hafta düzenlenen Onkoloji Cerrahi Konseyi’nde farklı branşlardan hekimler bir araya gelerek vakaları değerlendiriyor. Tıbbi Direktör Ahmet Memiş’in liderliğinde toplanan bu konseyde hekimler, hasta için en uygun tedavi kararını birlikte alıyor.

"Acil vakalarda hemen toplanıyoruz"

Konsey hakkında bilgiler veren İEÜ Medical Point Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü‘nden Prof. Dr. Şükrü Boylu, “Hekimler tanısı konmuş vakayı konseye getiriyor ve diğer tüm branşlara sunuyor. Her branş da kendi uzmanlık alanındaki bilgiler ışığında katkısını sunuyor. Tartışma sonucunda hasta için en uygun olan tedavi planlamasına katkı sunuluyor. Hastanın tedavi seçeneklerinden en iyi şekilde yararlanması için hasta için en uygun planı yapıyoruz. Konsey, vakanın acil olması durumunda hemen toplanıyor ve alınan kararlar da mutlaka kayıt altına alınıyor. Hem hasta hem de hekim için güvenli bir işleyiş belirlenmiş oluyor.” dedi.

"Bu oldukça güvenli bir yol"

İEÜ Medical Point Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Ahmet Memiş, modern tıpta birçok branşın ortak olarak çalışması gerektiğini söyledi. Memiş, “Tıbbi ikinci görüş bizim için çok önemli. Hiçbir hekim ‘Ben her şeyi bilirim. Kararım son karardır.’ diye düşünmemeli. Konseylere ihtiyacımız var. Bu şekilde en doğru sonuca ulaşıyoruz. Son 30-40 yılda tıpta temel bir değişim başladı. Birçok alan birbiriyle ortak hale geldi. Siyah-beyaz farkı artık yok. Mümkün olduğunca tüm hekimler birbirleriyle yakın çalışmak zorundalar. Hastanın ameliyatı, gittiği cerrahın ameliyat yapma isteğine bağlı olmayacak. Bir görüş ameliyatı bir başka görüş ise ilaç tedavisini (kemoterapi) önerebilir. Bunların birlikte tartışılması yanlış işlerin önünü alıyoruz. Amacımız en iyi tedavi neyse onu uygulamak. Bu hem hekim için hem de hasta için daha güvenli bir yol.” dedi.

"Hibrit ameliyat dönemi"

Onkolojik Cerrahi Konseyi’nin hem hasta hem de hekim için avantajlı olduğunun altını çizen Memiş, “Tıp fakültesi hastanesi olduğumuz için üst düzeyde bilimsel gelişmeleri takip ediyoruz. Hastalarımıza da bu bilimsel gelişmeler ışığında hizmet veriyoruz. Günümüzde minimal invaziv tedavilere geçtik. Çok küçük giriş noktalarından ameliyat yapabilir hale geldik. Konseylerin sağladığı esas avantajlardan biri hibrit operasyonlar oluyor. Daha önce imkansız görülen birçok cerrahi, birkaç farklı disiplinden cerrahın aynı anda aynı operasyona eğilmesiyle oldukça başarılı hibrit ameliyatları hastanemizde uyguluyoruz.” diye konuştu.