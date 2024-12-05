İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi, döngüsel ekonomi ve kaizen ilkelerine uygun olarak geliştirdiği dört farklı proje ile İzmir Makine Mühendisleri Odası 10. Kaizen Paylaşımları etkinliğinde önemli bir başarıya imza attı.

Sağlıkta mühendislik yaklaşımını temel alan IEÜ Medical Point Hastanesi, mühendislik prensiplerini sağlık hizmetlerine entegre ederek daha güvenli ve kaliteli bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Bu sayede hem hastaların memnuniyeti artıyor hem de sağlık çalışanlarının iş yükü azalırken, sürdürülebilir bir sağlık sistemi oluşturuluyor.

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sağlık hizmetlerinde mükemmelliği yakalamak için sürekli iyileştirme ve inovasyona önem veriyoruz. Kaizen felsefesini hastanemizin her alanında benimseyerek, verimlilik ve kaliteyi artırırken aynı zamanda sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefliyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi olarak, sağlık hizmetlerini daha ileri taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."